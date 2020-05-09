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Aktüel

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 400 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:35:33 -
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 400 bini geçti.
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