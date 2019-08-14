Dünya Gençler Güreş Şampiyonası - Erkekler serbest stil 74 kiloda Abdülvasi Balta, 125 kiloda da Paşa Ekrem Karabulut, bronz madalya kazandı



İSTANBUL (AA) - Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 74 kiloda Abdülvasi Balta, 125 kiloda da Paşa Ekrem Karabulut, bronz madalya elde etti. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen şampiyonada, 74 kiloda milli sporcu Abdülvasi Balta, repesaj maçında önce Avusturyalı Simon Marchal'ı, sonra da Hint Parveen Malik'i yendi ve bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Moğol rakibi Bat Erdene Byambasüren'i tuşla yenen Abdülvasi, bronz madalyanın sahibi oldu. 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Paşa Ekrem Karabulut ise Gürcü Vasil Khvistani'yi 4-1 yenerek bronz madalyaya uzandı.

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