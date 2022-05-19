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Spor Dünya futbolunu sarsan iddia! Yazıklar olsun...
Spor

Dünya futbolunu sarsan iddia! Yazıklar olsun...

FIFA'yı sarsacak bir iddia ortaya atıldı. 20 yıldır Haitili oyuncuların, hakemlerin ve federasyon çalışanlarının FIFA yetkilileriyle cinsel ilişkiye girmeye zorlandığı ortaya çıktı. Yetkililer arasında eski FIFA Başkanı Sepp Blatter de var.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 16:33:00 - 2022-05-19 16:34:54
Dünya futbolunu sarsan iddia! Yazıklar olsun...

FIFA'yı sarsacak bir iddia ortaya atıldı. 20 yıldır Haitili oyuncuların, hakemlerin ve federasyon çalışanlarının FIFA yetkilileriyle cinsel ilişkiye girmeye zorlandığı ortaya çıktı. Yetkililer arasında eski FIFA Başkanı Sepp Blatter de var.

FIFA'da ortalığı ayağa kaldıracak bir iddia gündeme getirildi. Romain Molina isimli ünlü gazeteci dünya futbolunu derinden sarsacak bir iddia ortaya attı. Bu iddianın ardından sosyal medya karıştı. Avrupa gündeminde ise sadece bu konu manşetlerde...

20 yıldır Haitili oyuncuların, hakemlerin ve federasyon çalışanlarının FIFA yetkilileriyle cinsel ilişkiye girmeye zorlandığı iddia edildi. Hatta bu iddianın devamında FIFA Başkanı Sepp Blatter'in de parmağının olduğu ifade edildi.

1 KİŞİ İNTİHAR ETTİ
Ortaya atılan iddianın devamında, cinsel istismara maruz kalan bir genç kızın intihar ettiği belirtildi. Sadece kız çocuklara değil, erkek çocuklara da tecavüz, şantaj ve ölüm tehditlerinin yapıldığı iddia edildi.

"GÖREV ALMAK İSTİYORSANIZ, DEDİKLERİMİZİ YAPIN"
Hakemlik kurslarına katılmak veya futbolcu olmak için FIFA delegelerinin Haitili vatandaşlara iğrenç teklifler yaptığı ileri sürüldü. Birlikte seks yapma karşılığı istediklerini verme vaadinde bulunan yetkililer, çoğu zaman bu olayları zorla yaptığı iddia edildi. Konuyla ilgili FIFA'dan henüz herhangi bir yalanlama gelmedi.

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