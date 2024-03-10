  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zulme karşı sessiz kalanlara tepki: Allah'ın huzurunda hepinizi dava edeceğiz

Polis ve Jandarmada yeni dönem! Yakalara ASELSAN damgası

Eylem Tok ve firar eden katil oğlunun arkadaşları konuştu! Yaralının telefonunu “dalgınlıktan cebine” koymuş!

Cevdet Yılmaz ekonomideki tek sıkıntıyı açıkladı

Emekliye ve memura müjde: Yeniden hangi adımlar atılacak? Yeni dönem hazırlıkları başladı

Petrol düşüyor! Akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin ne kadar?

Kalemi fosilleşmiş Dündar'a LÖSANTE cevabı

Yeniden Refah Partisi'ne saldırı! O belediye adayının seçim aracına ateş ettiler

Murat Kurum, Ekrem'i fena yakaladı: O gün bu yalancı başkan Beylikdüzü Belediye Başkanı’ydı

Başkan Dinçer 41 vizyon projeyi tanıttı! Hedef aldığı büyük çıkış: Türkiye'deki hedefini peş peşe paylaştı
Spor Dünya futbol kamuoyu şokta! “Dani Alves intihar etti”
Spor

Dünya futbol kamuoyu şokta! “Dani Alves intihar etti”

Yeniakit Publisher
2024-03-10 09:50:00 -
Dünya futbol kamuoyu şokta! "Dani Alves intihar etti"

Cinsel saldırı suçundan 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan Brezilya Milli Takımı, Barcelona ve Sevilla’nın eski sağ beki Dani Alves’in cezaevinde intihar ettiği ileri sürüldü.

Brezilya Milli Takımı ve Barcelona’nın eski sağ beki DaniAlves’in, cezaevinde intihar ettiği iddia edildi. 

Brezilyalı gazeteci Paulo Albuquerque'nin haberine göre; cinsel saldırı suçundan 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 1 yıldır da cezaevinde bulunan Alves, hayatını kaybetti. Resmi kurumlardan söz konusu iddiaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 

Alves’in tutuklanması 

40 yaşındaki DaniAlves, bir gece kulübünde tanıştığı kadına cinsel saldırıdan suçlu bulunmuş ve 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Suçlamayı reddeden Alves, “O gece Sutton gece kulübünün VIP alanının tuvaletinde olanlarla ilgili olarak vicdanım gerçekten rahat” demişti.  

İspanya'da görülen mahkemenin karar metninde şu ifadeler yer almıştı: “Sanığın (DaniAlves) müştekiyi aniden yakalayarak yere attığı, hareket etmesini engellediği ve müştekinin ‘hayır’ demesine, ayrılmak istemesine rağmen cinsel ilişkiye girdiği kanıtlanmıştır. Bunu, şiddet kullanımı ve rıza olmamasına rağmen yaptığı tespit edilmiştir. Mağdur, cinsel ilişkiye tüm gücüyle karşı çıkmış ancak engel olamamıştır. Mağdurun iradesini kırmak için şiddetin varlığını açıkça ortaya koyan yaralar mevcuttur. Sanık da cinsel ilişkiyi inkar etmemiştir. Mağdurun rıza gösterdiğine dair hiçbir kanıt bulunamamıştır. 

Dani Alves'e gözaltı şoku
Dani Alves'e gözaltı şoku

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dani Alves'e gözaltı şoku

Mide bulandıran olay sonrası Daniel Alves tutuklandı
Mide bulandıran olay sonrası Daniel Alves tutuklandı

Spor

Mide bulandıran olay sonrası Daniel Alves tutuklandı

Cezaevindeki dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves'e koğuş arkadaşlarından olay istek!
Cezaevindeki dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves'e koğuş arkadaşlarından olay istek!

Spor

Cezaevindeki dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves'e koğuş arkadaşlarından olay istek!

Bir zamanlar efsaneydi, şimdi ise zanlı.. Dani Alves'e hapis istemi!
Bir zamanlar efsaneydi, şimdi ise zanlı.. Dani Alves'e hapis istemi!

Spor

Bir zamanlar efsaneydi, şimdi ise zanlı.. Dani Alves'e hapis istemi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23