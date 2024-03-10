Dünya futbol kamuoyu şokta! “Dani Alves intihar etti”

Brezilyalı gazeteci Paulo Albuquerque'nin haberine göre; cinsel saldırı suçundan 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 1 yıldır da cezaevinde bulunan Alves, hayatını kaybetti. Resmi kurumlardan söz konusu iddiaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Alves’in tutuklanması

40 yaşındaki DaniAlves, bir gece kulübünde tanıştığı kadına cinsel saldırıdan suçlu bulunmuş ve 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Suçlamayı reddeden Alves, “ O gece Sutton gece kulübünün VIP alanının tuvaletinde olanlarla ilgili olarak vicdanım gerçekten rahat ” demişti.

İspanya'da görülen mahkemenin karar metninde şu ifadeler yer almıştı: “Sanığın (DaniAlves) müştekiyi aniden yakalayarak yere attığı, hareket etmesini engellediği ve müştekinin ‘hayır’ demesine, ayrılmak istemesine rağmen cinsel ilişkiye girdiği kanıtlanmıştır. Bunu, şiddet kullanımı ve rıza olmamasına rağmen yaptığı tespit edilmiştir. Mağdur, cinsel ilişkiye tüm gücüyle karşı çıkmış ancak engel olamamıştır. Mağdurun iradesini kırmak için şiddetin varlığını açıkça ortaya koyan yaralar mevcuttur. Sanık da cinsel ilişkiyi inkar etmemiştir. Mağdurun rıza gösterdiğine dair hiçbir kanıt bulunamamıştır.”