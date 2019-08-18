Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
2018 yılının sonuna ait verilere göre; dünya ekonomisinin 1 numara Amerika. İkinci sırada ise Çin var. Dünya ekonomi pastasında Türkiye'nin payı ise yüzde 0,89 olarak görülüyor.18 Ağustos 2019 Pazar 19:52
Dünya ekonomisine ait veriler ışığında yeni bir grafik hazırlandı.
2018 yılına ait verilerle oluşturulan ekonomi pastasının, en büyük dilimi Amerika'ya ait.
ABD - Çin çekişmesi
Dünya ekonomisinden Amerika'ya düşen pay, yüzde 23,89. İkinci sırada ise yüzde 15,89 ile Çin var. Dünya ekonomi pastasında Türkiye'nin payı ise yüzde 0,89 olarak görülüyor.
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