Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri 2018 yılının sonuna ait verilere göre; dünya ekonomisinin 1 numara Amerika. İkinci sırada ise Çin var. Dünya ekonomi pastasında Türkiye'nin payı ise yüzde 0,89 olarak görülüyor.

Dünya ekonomisine ait veriler ışığında yeni bir grafik hazırlandı. 2018 yılına ait verilerle oluşturulan ekonomi pastasının, en büyük dilimi Amerika'ya ait. ABD - Çin çekişmesi Dünya ekonomisinden Amerika'ya düşen pay, yüzde 23,89. İkinci sırada ise yüzde 15,89 ile Çin var. Dünya ekonomi pastasında Türkiye'nin payı ise yüzde 0,89 olarak görülüyor.

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