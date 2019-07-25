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Dünya Döner Van’da şube açtı

Türkiye’nin birçok ilinde vatandaşların önemli damak tatlarından biri olan ‘Dünya Döner’, Van’da ilk şubesini açtı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:16
Dünya Döner Van’da şube açtı

Türkiye’nin birçok ilinde vatandaşların önemli damak tatlarından biri olan ‘Dünya Döner’, Van’da ilk şubesini açtı.


Türkiye’nin birçok ilinde şubesi olan ‘Dünya Döner’, 82’nci şubesini Van’da açtı. Sanat Sokağında açılan işletmenin Van’a bir değer katacağını ifade eden Dünya Döner ortaklarından İsmail Gökdemir, “320 metrekarelik kapalı, 30 metrekarelik açık alana sahip işletmemiz, inanıyorum ki ilimize bir katma değer katacak. İlk şubesini açtığımız işletmemizin ileriki süreçte ikinci ve belki üçüncü şubesini de açmayı hedefliyoruz. İlk etapta 18 kişinin istihdam edildiği işletmemizde istihdamın artmasına yönelik çalışmalarımız devam edecektir” dedi.


İşletme ortaklarından Mehmet Arşin Kaya ise, döner etinin Antalya, Kars, Erzurum gibi büyükbaş hayvancılığın yapıldığı tesislerden geldiğini vurgulayarak, “Dönerimiz tamamen dana etinden oluşup, etlerimiz büyükbaş hayvancılığın yapıldığı tesislerden geliyor. Yıllarca bu hizmeti batıda yapıyorduk ancak artık kendi halkımıza hizmet etmenin zamanı geldi diyerek bu hizmeti Van’da, kendi halkımıza sunduk. İnşallah halkımıza kaliteyi uygun fiyata sunacağız. Bu anlamda işletmemizin hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm halkımızı Dünya Döner’e bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:16
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