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Spor Dünya devinden Szalai'ye müthiş rakam! Yer yerinden oynayacak...
Spor

Dünya devinden Szalai'ye müthiş rakam! Yer yerinden oynayacak...

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Attila Szalai Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Macar savunmacıya bir talip daha çıkarken teklif edilen bonservis ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 20:08:00 -
Dünya devinden Szalai'ye müthiş rakam! Yer yerinden oynayacak...

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Attila Szalai Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Macar savunmacıya bir talip daha çıkarken teklif edilen bonservis ortaya çıktı.

Transferde Samet Akaydin, Emre Demir ve Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bir yandan Attila Szalai konusunda gelişme yaşandı.

Gösterdiği performansla dikkat çeken Attila Szalai, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Milliyet'e göre; 2021 yılında Limassol'dan 2.2 milyon Euro'ya transfer edilen yıldız futbolcu kısa süre içinde kalitesini ispatladı.

Fenerbahçe teknik heyeti de Szalai'nin performansından oldukça memnun. Teknik direktör Jorge Jesus'un, Luan Peres'in de iyileşmesiyle savunma rotasyonuna güveni arttı.

Eli güçlenen Portekizli çalıştırıcı, bazı maçlarda yeniden 3'lü savunmaya dönmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'de bu planlar yapılırken, mevcut oyuncularla ilgili de gelişmeler yaşanıyor.

İstikrarıyla ön plana çıkan Attila Szalai, Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. İspanya Ligi ekiplerinden Sevilla, Szalai için Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirmişti. Yıldız futbolcunun bir talibi daha çıktı.

Fulham'ın da yıldız oyuncu için harekete geçtiği öğrenildi. İngiliz ekibi, 25 yaşındaki Macar stoper için 11 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Fenerbahçe formasıyla 100 maça çıkan Szalai, 5 gol atarken 4 de asiste imza attı. Macar Milli Takımı'nda ise 31 maçta sahaya çıktı. Bu müsabakalarda 1 gol kaydetti.

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Yorumlar

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Müthiş rakam 11 milyon mu? Bu adam daha çok eder. müthiş deyince bende 30-40 zannettim.
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