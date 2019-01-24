Dünya devinden flaş hamle! Türk şirketi satın aldılar

Yazılım devi Microsoft Türkiye’de kurulan açık kaynak yazılım şirketi olan Citus Data’yı satın aldı.

Teknoloji şirketleri büyümek ya da farklı amaçlar için diğer teknoloji şirketlerini satın alabiliyorlar. Geçmişte büyük satın alımların olduğu teknoloji pazarında yeni bir satın alma haberi de Microsoft cephesinden geldi. Üstelik firmanın bu sefer satın aldığı şirket bir Türk yazılım firması.

Satın alım doğrulandı

Yapılan satın alım Türkiye'de kurulan ve açık kaynak yazılım şirketi olan Citus Data oldu. 2011 yılında Türkiye'de kurulan Citus Data'nın aynı zamanda San Francisco'da bir ofisi bulunuyor. LinkedIn'deki bilgilere göre şirketin toplamda 40 çalışanı bulunuyor.

Satın alımla ilgili herhangi bir rakam açıklanmazken konuyla ilgili resmi bilgi Microsoft bloğundaki bir makalede kamuoyu ile paylaşıldı. Öte yandan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu da Twitter'dan yaptığı açıklama ile satın almayı doğruladı.

Bir dönem açık kaynak konusuna uzak duran Microsoft, son yıllarda bu alanda önemli yatırımlar yaparak açık kaynağı destekleyen en önemli marka haline geldi. Firma daha önce ünlü açık yazılım platformu GitHub'ı 7.5 milyar dolara satın almıştı.