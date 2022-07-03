Dünya devinden Enes Ünal için astronomik teklif!

Getafe forması giyen ve başarılı performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal'a Juventus talip oldu. İtalyan ekibinin Enes Ünal transferinde mutlu sona yakın olduğu ve transferin yakın zamanda netlik kazanacağı iddia edildi.

İtalya basınında yer alan habere göre; Juventus, Alvaro Morata'nın ayrılığı sonrası golcü arayışlarına başladı. İtalyan ekibi Enes Ünal için Getafe'nin kapısını çaldı. Transferin 25 milyon euro bonservis karşılığında gerçekleşmesi bekleniyor.

Eğer Enes Ünal'ın transferi 25 milyon euro karşılığında gerçekleşirse Getafe'nin şimdiye kadarki en pahalı oyuncu satışı olarak tarihe geçecek. İspanya La Liga ekibi Getafe, 2020'nin yazında kadrosuna kattığı Enes Ünal için Villarreal'e 9 milyon euro bonservis ödemişti.

Enes Ünal geçtiğimiz sezon Getafe formasıyla 37 resmi maçın 33'ünde ilk 11'de yer almış ve toplam 2813 dakika süre almıştı. 25 yaşındaki milli golcü bu karşılaşmalarda 16 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

Kaynak: Star Gazetesi