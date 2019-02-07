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Dünya devinde deprem! İstifa etti

Apple'ın şirketin CEO'su Tim Cook'tan bile daha fazla kazanan perakende bölümü direktörü Angela Ahrendts istifa kararı aldı.

07 Şubat 2019 Perşembe 06:10
Dünya devinde deprem! İstifa etti

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan üst düzey bir ayrılık haberi geldi.  
  
Şirketin 2014 yılında transfer ettiği ve maaşının Apple'ın CEO'su Tim Cook'tan bile fazla olmasıyla pek çok kez gündeme gelen parakentde bölümü direktörü Angela Ahrendts (58) görevinden ayrılma kararı aldı. 

Apple'a transfer olduğu yıl ABD basınında yer alan haberlere göre, Angela Ahrendts'in  yıllık kazancı şirketin CEO'su Tim Cook'tan 11 milyon dolar fazla olacak şekilde belirlendi. 

Apple'dan 170 milyon dolar gelir elde etti

Yine ABD basınında yer alan haberlere göre, 58 yaşındaki yönetici yaklaşık 5 yıl görev aldığı Apple'dan bonuslar ile birlikte 170 milyon dolar kazandı. 

Tim Cook, Apple'ın kurucularından olan Steve Jobs'un hayatını kaybetmesinin ardından, 2011 yılında Apple'In CEO'su olmuştu.

Tim Cook, Apple'ın kurucularından olan Steve Jobs'un hayatını kaybetmesinin ardından, 2011 yılında Apple'In CEO'su olmuştu.

Mağaza sayısını yüzde 25 artırdı

Görev süresi boyunca Apple'ın faaliyet alanıda bulunan ülkelerdeki mağaza sayısını yüzde 25 artıran Ahrendts, son dönemdeki düşüşün sorumlusu olarak lanse edilen isimlerden birisiydi. 

Burberry'den tranfer olmuştu 

Ahrendts 2014 yılında giyim ve kozmetik devi Burberry'de çalışırken aldığı rekor transfer teklifi sonrası Apple'a geçmişti. 

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 06:10
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