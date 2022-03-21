  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünya devi Rusya kararını duyurdu!
Dünya

Dünya devi Rusya kararını duyurdu!

Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan İtalyan Enel, birkaç ay içinde Rusya'dan tamamen çekileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 17:26:00 -
Dünya devi Rusya kararını duyurdu!

Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları 26. günde de devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşırken bombardımanın şiddeti de her geçen gün artıyor. Başkent Kiev ve ülkenin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuluyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

17:00 ABD Başkanı Joe Biden, Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile Rusya'nın Ukrayna saldırılarını görüşmek üzere Polonya'ya gideceği bildirildi.

16:35 Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 925 sivilin hayatını kaybettiğini, 1496 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 489 bin 644 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

15:30 Belarus, askerlerinin Ukrayna sınırından çekildiğini duyurdu. Belarus Savunma Bakanlığı'nın iddiasına göre, askerler daimi üslerine geri döndü.

15:16 Rusya'nın saldırılarına karşı Herson'da düzenlenen protestoda, Rus polisi göstericilere ateş açtı.

15:15 İtalya merkezli enerji devi Enel, önümüzdeki birkaç ay içinde Rusya'dan tamamen çekileceğini duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay