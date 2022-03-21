Dünya devi Rusya kararını duyurdu!

Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları 26. günde de devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşırken bombardımanın şiddeti de her geçen gün artıyor. Başkent Kiev ve ülkenin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuluyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

17:00 ABD Başkanı Joe Biden, Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile Rusya'nın Ukrayna saldırılarını görüşmek üzere Polonya'ya gideceği bildirildi.

16:35 Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 925 sivilin hayatını kaybettiğini, 1496 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 489 bin 644 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

15:30 Belarus, askerlerinin Ukrayna sınırından çekildiğini duyurdu. Belarus Savunma Bakanlığı'nın iddiasına göre, askerler daimi üslerine geri döndü.

15:16 Rusya'nın saldırılarına karşı Herson'da düzenlenen protestoda, Rus polisi göstericilere ateş açtı.

15:15 İtalya merkezli enerji devi Enel, önümüzdeki birkaç ay içinde Rusya'dan tamamen çekileceğini duyurdu.