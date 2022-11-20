Dünya devi Nissan'dan TOGG açıklaması: Elektrikli otomobiller için çok büyük olumlu etki!

Vila, Nissan'ın yeni X-Trail ve Qashqai modellerinin Türkiye lansmanının gerçekleştiği Sapanca'da, Nissan'ın Türkiye'deki yatırım planlarına ve Türkiye otomotiv pazarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de agresif olarak elektrikli araç satışına yönelmelerinin 2030 yaklaşımlarının bir sonucu olduğunu dile getiren Vila, Türkiye'yi artık bir Avrupa pazarı olarak kategorize ettiklerini bildirdi.

Avrupa pazarının birtakım sac ayakları olduğunu dile getiren Vila, "Bunlardan biri artık emisyonunun azaltılması, sıfıra indirilmesi... İkincisi, güvenli araçlar. Avrupa pazarı, ölüm oranlarının az olması gibi sac ayaklarının üzerinde duruyor ve Türkiye de Avrupa pazarıyla ortaklık gösteriyor. Pek çok benzer özellikleri var. Mesela Türkiye'deki yönetmelikler genellikle Avrupa ve AB temelli olarak geliştiriliyor. Bunun dışında müşteri talebi de benzer." ifadelerini kullandı.

- DÜNYA DEVİ NİSSAN'DAN TOGG AÇIKLAMASI

Vila, Türkiye'de otomotive olan yüksek talebin farkında olduklarını ve bu talebi oldukça olumlu karşıladıklarını söyledi.

Türkiye otomotiv pazarının hala hareketli olduğuna dikkati çeken Vila, "Türkiye'nin bir avantajı mevcut. Yani hem pazar durmuyor hem de Türkiye'de araç sahipliği yani bin kişi başına düşen araç sayısı az. Bunu geliştirebiliriz, bu bir fırsat. Yine araç parkı da eski, bu da bir avantaj. Bunun üzerine de oynanabilir. Nissan'ın da bunların farkında olduğunu söylemem gerekiyor." diye konuştu.

Bu talebe cevap vermek için de çalışmalar yaptıklarını aktaran Vila, şöyle devam etti:

"Bu duruma tepkimizi, kısa vadeli ve uzun vadeli yanıtlar olarak ikiye ayırabiliriz. Kısa vadeli olarak yeni araçları tanıtıyoruz. Yani yeni modelleri Türkiye'ye getiriyoruz. Araçlarımızı Türkiye'de satışa çıkarıyoruz. Uzun vadeli olarak da Avrupa'daki etkinlikleri, lansmanları Türkiye tarafına da taşınmaya gayret ediyoruz. Mesela Avrupa ülkelerinde yaptığımız bir etkinlik var. Şimdi aynısını Türkiye'de planlıyoruz."

- "TOGG REKABETÇİ OLACAK ANCAK BU BİZİM İÇİN İYİ"

Jordi Vila, Togg'un Türkiye'de elektrikli mobilitenin gelişimine sunacağı katkıya da değindi.

Togg'un rekabetçi olacağını ancak bunun kendileri için olumlu olduğunu dile getiren Vila, şunları kaydetti:

"Elektrikli otomobiller için altyapıyla ilgili gelişmelerin olacak olması Nissan için de çok büyük olumlu etki yapacak. Zaten elektrikli araçların bir ülkede başarılı olabilmesi için önce bir ürün gamı gerekir. Yani bir araçlar bütününü sunmanız gerekir. Bir de altyapı gerekir. Bu altyapı olmadan elektrikli araçları getirseniz de bir şey olmuyor. Togg'un bu anlamda altyapıya olumlu bir etkisi olacağından dolayı rakiplerinin satışlarına da mutlaka olumlu bir etkisi olacaktır."

- "NİSSAN'IN TÜRKİYE'YE DAHA FAZLA ARAÇ GETİRME PLANLARI MEVCUT"

Türkiye'deki müşteri talebini karşılamak için Nissan'ın daha fazla araç getirme planları olduğunu dile getiren Vila, "Türkiye'deki araç sayısını, kaliteli araç sayısını artırmayı düşünüyoruz. Bu bağlamda yeni araçlar gelmeye devam edecektir." diye konuştu.

Tanıtımı yapılan yeni X-Trail ve yeni Qashqai için bir satış rakamının henüz belirlenmediğini bildiren Vila, bu konuda çalışmaların sürdüğünü ve rakamlar belli olunca paylaşılacağını bildirdi.

- "ŞU AN İÇİN BİR YATIRIM PLANIMIZ OLMASA BİLE GELECEKTE DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Türkiye'de yatırım planları olup olmadığı yönünde bir soruyu yanıtlayan Jordi Vila, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün için böyle bir planımız yok. Tabii ki biz hiçbir zaman asla demiyoruz. Türkiye, eğer üretimi başka bir yere taşımak istersek iyi bir aday. Çünkü rekabetçi fiyatları var. Daha düşük fiyatlarla üretim mümkün. Tedarik zincirine erişim nispeten daha kolay ve lojistik anlamda avantajları var Türkiye'nin. Dolayısıyla Türkiye aslında üretim için uygun bir aday. Şu an için bir planımız olmasa bile gelecekte düşünülebilir. Üretimi bir yerden başka bir yere taşımak çok büyük bir ek yatırım oluyor. Böyle bir arayışa girilirse Türkiye düşünülebilir. Ama bir nokta daha var. Türkiye zaten bu ortaklık içinde ittifak markalarının üretim yaptığı bir ülke. Dolayısıyla Nissan'ın bağımsız olarak, münferit olarak Türkiye'ye girmesi çok olası gibi değil."