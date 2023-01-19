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Ekonomi Dünya devi Gazprom ile imzalar resmen atıldı: Bölgelerinde milyarlarca metreküp doğalgaz çıkarıyor
Ekonomi

Dünya devi Gazprom ile imzalar resmen atıldı: Bölgelerinde milyarlarca metreküp doğalgaz çıkarıyor

Kazakistan doğal gazının dünya devi Gazprom tarafından işlenmesi konusunda Rusya ve Kazakistan arasında imzalar atıldı. Kazakistan, yılda ortalama 50 milyar metreküpten fazla ham doğal gaz çıkarıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 22:02:00 - 2023-01-19 22:07:06
Dünya devi Gazprom ile imzalar resmen atıldı: Bölgelerinde milyarlarca metreküp doğalgaz çıkarıyor

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar ile Rus enerji şirketi Gazprom'un Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller, Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir araya geldi. Görüşmede, Kazakistan'ın Moskova Büyükelçisi Yermek Koşerbayev, Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov ve Kazakistan'ın devlete ait gaz şirketi KazakGaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sanjar Jarkeşov hazır bulundu.

Kazakistan doğalgazının Rusya’da işlenmesi konusunda Rusya ve Kazakistan arasında ana etkileşim alanlarını belirleyen yol haritasına dair anlaşma imzalandı.

Kazakistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasında doğal gaz alanında ikili işbirliği konularının tartışıldığı belirtilerek, Kazakistan doğal gazının Rusya'nın Orenburg kentindeki doğal gaz işleme tesisinde işlenmesi, Rus doğal gazının Kazakistan'a tedariki konuları dahil olmak üzere iki ülke arasında ana etkileşim alanlarını belirleyen yol haritasına dair anlaşma imzalandığı bildirildi.

Yıllık 50 milyar metreküp doğal gaz

Orta Asya'nın önemli doğal gaz üreticilerinden Kazakistan, yılda ortalama 50 milyar metreküpten fazla ham doğal gaz, 29 milyar metreküp ticari doğal gaz üretiyor. 18 milyar metreküpün ülke ihtiyaçlarını karşıladığı Kazakistan'da 5 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz başta Çin olmak üzere komşu ülkelere ihraç ediliyor.

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