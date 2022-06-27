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Spor Dünya devi Enes Ünal'ı istiyor
Spor

Dünya devi Enes Ünal'ı istiyor

Getafe formasıyla geçen sezon iyi bir performans sergileyen Enes Ünal'ı Juventus istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 21:09:00 -
Dünya devi Enes Ünal'ı istiyor

Geçen sezon Getafe'de 37 maça çıkan Enes Ünal, 37 maçta 16 gol ve 1 asistlik performansıyla fırtınalar estirmişti. Milli futbolcumuz başarılı performansı Juventus'un dikkatini çekti.

Ünal'ın durumunu sordu

Fanatik'in COPE'den aktardığı habere göre, Juventus, Getafe'?de başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal ile ilgileniyor. İtalyan devi, Getafe ile iletişime geçerek Milli futbolcunun durumu hakkında bilgi aldı.

Golcü olarak istiyorlar

Serbest kalma bedeli 40 milyon Euro olan golcü için Getafe, 25 milyon Euro civarında bir teklif bekliyor. Ancak Juventus, kadrosuna yedek golcü olarak katmak istediği Enes Ünal için bu miktarı ödemeye sıcak bakmıyor.

Getafe'de yılın futbolcusu oldu

2020 yılında Getafe'ye transfer olan Enes Ünal, geçtiğimiz sezon 37 maçta, 16 gol ve 1 asistlik performansa imza atmış ve taraftarlar tarafından Getafe'de yılın futbolcusu seçilmişti.

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Yorumlar

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Neyabayım kardeşim, anası babası sevinsin bana ne?

boşşş

ne yapacaksa
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