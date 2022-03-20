Dünya devi, Arda Güler için talimat verdi
Dünyanın en gözde kulüplerinden Barcelona, Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Arda Güler'in transfer edilmesi için harekete geçti.
Arda Güler'e dev takip!.. İspanya'nın köklü kulüplerinden Barcelona 17 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusunu takibe alma kararı verdi. Barcelona Başkanı Laporta'nın talimatıyla Katalanlar, Fenerbahçeli Arda Güler için scoutların görevlendirildi. Genç futbolcunun gelişimi yakından takip edilecek.
Galatasaray 'la oynanan Avrupa Ligi maçı sonrasında Barcelona Teknik Direktörü Xavi'ye, Arda Güler sorusu yöneltilmişti.
Xavi ise, "Tanımıyorum" yanıtını vermişti. Ancak İspanyol basını, Başkan Laporta'nın, genç yetenek için scoutlar görevlendirdiğini yazdı.
17 yaşındaki futbolcunun gelişimi yakından takip edilecek. İspanyollar, "Laporta, gözünü Fenerbahçe 'de doğan yeni "Türk Mücevheri"nden ayırmıyor" başlığını attı.
Sezon sonuna kadar bütün maç kasetlerinin toplanacağı belirtildi. Xavi'nin, Arda'yı inceledikten sonra onay vermesi halinde resmi teklif yapılabileceği kaydedildi.
İspanyollar, Arda'nın mukavele yenilemesine rağmen sözleşmesi bitmeden satılacağını da iddia etti.
Kaynak: Akşam