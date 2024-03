Dünya çapındaki 30 bin km’lik rekor yolculuğunu tamamladı! Son çeyrekte Türkiye’de!

Dünyadaki her ülkeyi ziyaret eden en genç kişi olarak tarihe geçen gezgin Lexie Alford, tamamen elektrikli yeni Ford Explorer’ı kullanarak elektrikli bir araçla1 dünyanın çevresini dolaşan ilk kişi olarak resmi bir rekora imza attı. Ford, şarjlı dünya turu #Charge Around The Globe’u kutlarken dünyanın etrafını dolaşan elektrikli aracı yeni Explorer ürün yelpazesinin fiyatını ve teknik özelliklerini de teyit etti ve büyük ya da küçük kendi maceralarını yaşamaya hazır olan müşteriler için ön satışa sundu.

Lexie ve yeni Ford Explorer, Fransa’nın Nice kentindeki bitiş çizgisini şirketin geleceğe dair vizyoner yönelimini şekillendiren mevcut modeller ile çevrili ikonik Ford araçlarından oluşan bir konvoy eşliğinde geçti.

Kutlamaya katılan ve “Ford Avrupa'da elektrikli araçlara tutku ve duygu katmak istiyor. Dışarıda yeterince sıkıcı otomobil ve SUV var. Yeni Explorer, Ford'un eşsiz karakterini temsil ediyor ve bu muhteşem konvoydaki her araca damgasını vuruyor” diyen Ford CEO’su Jim Farley, “Avrupa'nın yolları ve müşterileri için özel olarak tasarlanan ve sizi dünyanın her yerine götürebilecek bu yeni tamamen elektrikli binek otomobilin lansmanını yapmaktan gurur duyuyoruz” açıklamalarında bulundu.

Ford Explorer her yol koşuluyla mücadeleye etmeye hazır

Explorer, inanılmaz yolculuğu boyunca altı kıtayı aşarak aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 27 ülkeden geçti ve sadece elektriğin gücüyle 30.000 kilometreden fazla yol kat etti. Afrika’daki elektrik kesintileri, Şili’nin Atacama çölündeki şarj altyapısı eksikliği, bozuk yollar, dağ geçitleri ve dondurucu koşullarla mücadele ederek elde edilen bu başarı, bir elektrikli araçla nelerin mümkün olabileceğini kanıtladı.

“Lexie’nin her türlü hava ve yol koşulu ve hemen hemen her şarj senaryosuyla karşı karşıya kaldığı yolculuk, yeni Ford Explorer’ımız için de nihai test sürüşü oldu” diyen Ford Model e Avrupa Genel Müdürü Martin Sander ise, “Sadece kendimizi değil, aynı zamanda dünya genelindeki şarj altyapısını da test etmek için bu büyük fırsatı değerlendirmek, bu şirketin 'yapabiliriz' ruhunu temsil ediyor. Bugün bitiş çizgisinin geçilmesi, tamamen elektrikli yeni Ford Explorer ile neler yapılabileceğini kanıtlıyor ve yakında müşterilerin de bunu kendi gözleri ile görebilecek olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Yolculuk boyunca 2.2 kw AC duvar prizlerinden DC hızlı şarj cihazlarına ve taşınabilir bir batarya paketine kadar çeşitli şarj çözümleri kullandı.

Lexie yolculuk boyunca hem Ford Explorer hem de Ford Explorer Premium modellerinde standart olarak sunulan, 1,5 litrelik üç şişe alabilen MegaConsole kabin depolama alanı, masaj özellikli ısıtmalı sürücü koltuğu ve sesle etkinleştirilen ayarlanabilir dokunmatik ekranlı SYNC Move bilgi-eğlence2 özelliklerinden yararlandı.

“Bu destansı macerada dünyanın pek çok köşesinden inanılmaz insanlarla tanıştım ve direksiyon başındayken 27 güzel ülkeyi deneyimledim. Ancak bu yolculuk benzersiz bir dizi zorlukla birlikte geldi” diyen Lexie, halihazırda dünyadaki her ülkeyi ziyaret eden en genç kişi olma rekorunu elinde bulunduruyor. Lexie, “Son altı aydır evim gibi hissettiğim elektrikli Explorer ile dünyanın çevresini dolaşmam konusunda Ford’un bana güvenmesi benim için hayatımın onuru oldu. Bir elektrikli araçla yapılabileceklerin sınırlarını zorlamak gibi bir hedefim vardı ve bunu başardığımı söylemekten gurur duyuyorum!” açıklamalarında bulundu.

Ford Explorer donanım özellikleriyle meydan okuyor

Ford’un Avrupa’da geliştirilen ve üretilen ilk elektrikli binek aracı olan tamamen elektrikli yeni Explorer, Alman mühendisliğini Amerikan tarzı ile birleştiriyor ve sürüş sırasında sıfır egzoz emisyonu ve tek şarjla 602 km’ye kadar sürüş menzili sağlayan bataryalı elektrikli güç aktarma organlarını içeren üstün standart özellikleri ile bir araya getiriyor.

Explorer, tek motorlu arkadan çekişli (RWD) veya çift motorlu dört çeker (AWD) motor seçenekleriyle tanıtıldı. Her ikisinde de enerji yoğunluğu, gücü ve Avrupa’nın İskandinavya’dan Akdeniz’e uzanan farklı iklimlerindeki performansı nedeniyle seçilen uzun menzilli, lityum iyon nikel manganez kobalt (NMC) batarya kullanılıyor. Standart menzilli NMC bataryalı tek motorlu arkadan çekişli RWD modeli 4 de ileri bir tarihte satışa sunulacak.

AWD modeli için 185 kW’a kadar DC hızlı şarj kullanılarak yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj işlemi yaklaşık 26 dakika sürüyor.

Explorer, 340 PS ile Ford Focus ST’den daha yüksek bir ivme ile hızlanıyor ve AWD modelinde 100 km/s hıza 5,3 saniyede ulaşabiliyor. Explorer AWD ayrıca 1.200 kg’a kadar yük çekebiliyor.7 Bunların tamamı, lüks standart özellikler ile daha da keyifli hale getirerek üstün bir elektrikli sürüş deneyimi sunuyor.

Kabinde 17 litrelik MegaConsole ve güvenli My Private Locker dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 470 litrelik saklama alanının8 yanı sıra her Explorer’da 30 dereceden fazla bir yay boyunca yükseltilip alçaltılabilen 14,6 inçlik ayarlanabilir dokunmatik orta ekrana sahip SYNC Move2 bağlantılı bilgi-eğlence sistemi de bulunuyor. Ayrıca ısıtmalı direksiyon simidi ve ön koltuklar, masaj özellikli sürücü koltuğu ve kablosuz telefon şarjı da standart olarak sunuluyor.9Son teknoloji iç tasarım, entegre koltuk başlıklarına sahip spor koltuklar ve kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay bağlantılı cihazlar aracılığıyla çalınan müziğin keyfini çıkarmak için şık bir ses sistemine de sahip.

Explorer Premium özelliklerine 10 hoparlörlü B&O ses sistemi ve Lexie’nin serüvenine rakip yolculuklarda bile moralleri yüksek tutacak ambiyans iç aydınlatması eklenirken, Explorer’ın kendine has farları da otomatik uzun hüzmeli LED’den Parlama Yapmayan Uzun Hüzmeli Dinamik Matrix LED’e yükseltildi.

Satın alma sürecini mümkün olduğunca zahmetsiz hale getirmek, lüks teknik özellikler sağlamak ve her Explorer müşterisine cazip bir değer sunmak için, isteğe bağlı ekstralar 1 metrekareden fazla cam yüzeye sahip panoramik tavan11 ve Sürücü Destek Paketi ile sınırlı tutuluyor.12 Öne çıkan özellikleri arasında, kollarınız alışveriş torbaları veya küçük çocuğunuz ile doluyken 450 litreye kadar bagaj alanına8 erişim sağlayan akıllı bagaj kapağı, Göz hizası gösterge paneli, 360 derece kamera12 ve yeni Destekli Şerit Değiştirme12 teknolojisi yer alıyor.

Bu özelliklere ek olarak, başta Dur-Kalk özellikli Akıllı Adaptif Hız Sabitleyici12,12 ve bisikletlilerin karıştığı “kapıya çarpma” kazalarını önlemeye yardımcı olmak üzere tasarlanan Net Çıkış Uyarısı12 olmak üzere, 15’ten fazla standart sürücü destek teknolojisi de sunuluyor.

Yeni Ford Explorer yılın son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak.