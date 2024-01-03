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Dünya Dünya bu skandalı konuşuyor! Sunucu canlı yayına belinde silahla çıktı
Dünya

Dünya bu skandalı konuşuyor! Sunucu canlı yayına belinde silahla çıktı

Yeniakit Publisher
2024-01-03 20:14:00 - 2024-01-03 20:17:09
Dünya bu skandalı konuşuyor! Sunucu canlı yayına belinde silahla çıktı

İsrailli sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıkarak dünya genelinde tepkilere neden oldu. Daha önce de atış yaptığı anları yayınlayan sunucu, İsrail halkının Filistinlilere karşı silahlanması gerektiğini savunmuştu.

İsrailli sunucu Lital Shemesh, Kanal 14'teki canlı yayına belinde silahla çıktı. Ünlü ismin bu hareketi dünya genelinde tepkilere neden oldu.

İsrail merkezli Kanal 14 stüdyosunda yaşanan olayda, Lital Shemesh'in belindeki silah objektiflere yansıyan karelerde net bir şekilde görüldü.

Sosyal medyada, "Kadınlar silahlanıyor. Kanal 14 sunucusu yayına silahla çıktı" şeklinde ifadelerle paylaşılan bu olay, tartışma konusu oldu.

'Silahlanın' çağrısı yapmıştı

Sunucu, geçen aralık ayında yaptığı bir paylaşımda atış eğitimi yaptığı anları göstererek "Gidin silahlanın" demişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu olay, ordu dışında İsrail'de sivillerin de Filistinlilere karşı silahlandığını ve zorbalığını gösteriyor.

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