Dünya bu skandalı konuşuyor! Sunucu canlı yayına belinde silahla çıktı

İsrailli sunucu Lital Shemesh, Kanal 14'teki canlı yayına belinde silahla çıktı. Ünlü ismin bu hareketi dünya genelinde tepkilere neden oldu.

İsrail merkezli Kanal 14 stüdyosunda yaşanan olayda, Lital Shemesh'in belindeki silah objektiflere yansıyan karelerde net bir şekilde görüldü.

Sosyal medyada, "Kadınlar silahlanıyor. Kanal 14 sunucusu yayına silahla çıktı" şeklinde ifadelerle paylaşılan bu olay, tartışma konusu oldu.

'Silahlanın' çağrısı yapmıştı

Sunucu, geçen aralık ayında yaptığı bir paylaşımda atış eğitimi yaptığı anları göstererek "Gidin silahlanın" demişti.

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Bu olay, ordu dışında İsrail'de sivillerin de Filistinlilere karşı silahlandığını ve zorbalığını gösteriyor.