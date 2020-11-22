Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Köpeğini kurtarmak için timsahla savaştı

ABD’nin Florida eyaletindeki bir adam, büyük bir cesaret örneği göstererek köpeği için timsahla boğuştu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, henüz 3 aylık yavru köpeğini kapan timsahın peşinden göle giren adam, timsahın çenesini açarak köpeğini kurtarmayı başardı.

CNN International’dan aktardığı habere göre, 74 yaşındaki Richard Wilbanks isimli adam yaşadığı korku dolu anları anlatırken, “Sahilde köpeğimle yürüyüş yapıyorduk. Gölden bir mermi gibi fırlayan timsah, köpeğimi kaptı. Bir timsahın bu kadar hızlı hareket edebileceğini hiç düşünmemiştim.” ifadelerini kullandı.

Biraz adrenalin biraz da içgüdüsüyle hareket ederek bir anda kendisini gölün içinde timsahla boğuşurken bulduğunu belirten Wilbanks, şunları kaydetti:

“Timsahı tutmak zor değil, fakat çenesini açmaya çalışmak imkânsıza yakın bir şeydi. Her iki elimi de çiğnedi. Boğuşmanın ardından doktora gidip tetanos aşısı oldum. Köpeğimin belinde diş izleri vardı. Onun tedavisi de veterinerde tamamlandı.”