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Dünya böyle alçaklık görmedi! Bombalar havada Siyonist köpekler dansta

Yeniakit Publisher
2023-10-18 13:14:00 -

İsrailli vatandaşlar, İsrail ordusunun katliam saldırılarında Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden binlerce Filistinli'nin ölmesini dans ederek kutladı. İnsanlığın ayaklar altına alındığı görüntülerde dans eden İsrailliler, "Aza aza beyt kravot: Gazze Gazze bir mezarlık" ve “Lo niş'ar şam yeladim: Orada çocuk kalmayacak" diye sloganlar attı.

İnsanlığın ayaklar altına alındığı görüntülerde dans eden İsrailliler, "Aza aza beyt kravot: Gazze Gazze bir mezarlık" ve “Lo niş'ar şam yeladim: Orada çocuk kalmayacak" diye sloganlar attı.

Her an yeni gelişmelerin yaşandığı bölgede İsrail zulmü bir kez daha gözler önüne serildi. O anlarda İsrailli bazı vatandaşlar katliamın gölgesinde dans etti..

TV100 muhabiri Ebru Balıkçı, yaşananları izleyicilere aktardı. Sderot’taki görüntüler karşısında şoke uğradıklarını ifade ederken insanları can verdiği Gazze’de yaşananlardan dolayı “Ben kendi insanlığımdan utandım” dedi.

Balıkçı, Gazze’ye 3 km mesafede bulunan grubun, Gazze yükselen dumanları görüp dans ettiklerini aktardı.

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Yorumlar

Şeyh Şamil

Müslümanlar dünya telaşesinde ve zevkinde oldukça, Allah SVA bizim heybetinizi onların kalbinden çıkarır, bizim kalbimeze de onların korkusunu bırakır.

Murat

Vallahi o gün gelecek ve bir yahudi bile kalmayacak. Müslümanlar gökten meleklerin inip savaşmasını mı bekliyorlar bu ne sessizlik.
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