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Sosyal Medya Dünya Belhanda'yı konuşuyor! Maçtaki hareketi gündem oldu
Sosyal Medya

Dünya Belhanda'yı konuşuyor! Maçtaki hareketi gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-04 12:06:00 -

Dün akşamki Adana Demirspor-CFR Cluj maçında Younes Belhanda'nın rakip ceza sahası içinden kaleci Karacic'e attığı geri pas sosyal medyada gündem haline geldi.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Adana Demirspor, 2. eleme turu rövanş maçında evinde Cluj'u konuk etti.

1-1'in rövanşını 2-1'liik galibiyetle kazanmayı başaran temsilcimiz, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Mücadelenin uzatma dakikalarında Belhanda'nın yaptığı hareket, sosyal medyada gündeme bomba gibi düştü.

Adana Demirspor, 90+8'de maçı soğutmaya çalışırken Belhanda, rakip ceza sahası içindeyken kaleci Karacic'e geri pas yolladı.

Bu hareket Adana Demirspor taraftarından alkış alırken, video sosyal medyada binlerce görüntülenme ve beğeni aldı.
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