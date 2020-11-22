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Dünya Dünya basını sıcak gelişmeyi duyurmaya devam ediyor! Joe Biden seçildikten sonra ABD’den ilk Ortadoğu hamlesi
Dünya

Dünya basını sıcak gelişmeyi duyurmaya devam ediyor! Joe Biden seçildikten sonra ABD’den ilk Ortadoğu hamlesi

ABD’de Donald Trump’ı mağlup eden Joe Biden’ın atacağı adımlar merak edilirken sıcak gelişme yaşandı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD'nin B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçaklarını Ortadoğu’ya aktardığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 14:07:00 -
Dünya basını sıcak gelişmeyi duyurmaya devam ediyor! Joe Biden seçildikten sonra ABD’den ilk Ortadoğu hamlesi

ABD seçimlerini kazanan ve koltuğa oturan Joe Biden’ın Ortadoğu ile ilgili atacağı adımlar merak edilirken önemli bir haber basına yansıdı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Washington'un B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçaklarını Ortadoğu'ya aktardığını bildirdi.

Açıklamada, "Kuzey Dakota eyaletinde bulunan Minot Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki 5. Bombardıman Kanadına atanan ABD Hava Kuvvetleri B-52H Stratofortress ekipleri, saldırganlığı kontrol altına almak ve ABD'nin ortak ve müttefiklerine destek konusunda güvence vermek için 21 Kasım'da Ortadoğu’ya kısa sürede uzun menzilli uçuş gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Ortadoğu'da en son bu yılın başında bir Amerikan uzun menzilli bombardıman uçağının bulunduğu kaydedildi.

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, geçen hafta başı ABD'nin Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 4 bin 500'den 2 bin 500'e düşüreceklerini açıklamıştı. Miller, bunun ABD’nin planına ve stratejik çıkarlarına uygun olduğunu vurgulamıştı.

Daha sonra Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD birliklerinin Mayıs 2021'e kadar tamamen geri çekilmesini umduğu belirtilmişti.

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