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Ekonomi Dünya Bankası'ndan Rus ekonomisi açıklaması
Ekonomi

Dünya Bankası'ndan Rus ekonomisi açıklaması

Dünya Bankası, Rusya ekonomisinin büyüme tahminine yönelik tahminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 23:38:00 -
Dünya Bankası'ndan Rus ekonomisi açıklaması

Dünya Bankası, Rusya ekonomisine ilişkin raporunu yayımladı. Rusya'nın ekonomik toparlanmasının hızlandığına işaret edilen raporda, küresel ekonomik toparlanma, yüksek petrol fiyatları ve yurt içindeki olumlu parasal koşulların 2021'de hane halkı tüketimi ve kamu yatırımlarının öncülüğündeki bir toparlanmayı desteklemesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, bu temel senaryonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında kademeli bir düşüş yaşanacağı varsayımına dayandığı ifade edildi.

Rusya ekonomisinin 2021 ve 2022'de yüzde 3,2 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtilen raporda, ülke ekonomisinin 2023'te ise yüzde 2,3'lük büyüme performansı göstermesinin beklendiği kaydedildi. Banka, mart ayındaki tahminlerinde Rusya ekonomisinin 2021'de yüzde 2,9 ve 2022'de yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

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