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Dünya Bankası'ndan 'Doğu Türkistan' zulmüne skandal destek! Çin'e on milyonlarca dolar akıttı

Dünya Bankası'nın Çin'e, Doğu Türkistan'daki toplama kampları için hibe verdiği öğrenildi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 23:46
Dünya Bankası'ndan 'Doğu Türkistan' zulmüne skandal destek! Çin'e on milyonlarca dolar akıttı

Dünya Bankası’nın “Xinjiang Teknik ve Mesleki Eğitim-Öğretim” programı adı altında Çin’in Doğu Türkistan’da açtığı toplama kamplarına 50 milyon dolar hibe verdiği ortaya çıktı. Haberi ABD “Yürütme Kongresi Çin Komisyonu” basına duyurdu.

QHA Media'nın haberine göre, temsilci James P. McGovern ve Senatör Marco Rubio, Dünya Bankası Başkanı David Malpass’a konuyla ilgili bir mektup yolladılar. Mektupta Çin’in toplama kamplarına yönelik hibenin neden verildiği soruldu.

Mektupta Dünya Bankası’nın toplama kamplarına ve bölgede bulunan etnik azınlıklara yapılan baskılara devam edip etmeyeceği sorularak, “Eğer Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi ve Çin hükûmetine fon verilmeye devam edilecekse lütfen bunun nedenini bizimle paylaşınız” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Dünya Bankası’nın eski çalışanlarından olan Bert Hofman, hibenin verildiği dönemde yapılan araştırmalarda fonun toplama kamplarında kullanılacağına dair bir ihtimale rastlamadıklarını iddia etti. Birçok uzman Çin’e verilen fonların toplama kamplarında kullanılmayacağını kimsenin garanti edemeyeceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 23:46
  1. Doğu Türkistan
  2. Çin
  3. Dünya Bankası
  4. Marco Rubio
  5. Dünya Bankası Başkanı David Malpass
  6. toplama kampları

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