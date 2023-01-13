Dünya Bankası Türkiye büyüme tahminini düşürdü! Yeni kararını duyurdu

Dünya Bankası son raporunda Türkiye için 2023 büyüme tahminini 0,5 puan düşürerek yüzde 2,7'ye çekti. 2024 yılı tahmini değişmeyerek yüzde 4'te kaldı. Raporda 2023 yılı küresel büyüme tahmini de düşürüldü, yeni şokların küresel ekonomiyi resesyona sokabileceği uyarısı yapıldı. En son haberlerde dünya Bankası raporuna göre, Dünya Bankası raporuna göre, Türkiye'de 54 gigavat deniz üstü rüzgar santrali kurulumu mümkün:. Türkiye'de belirlenen dört bölgede yüzer olarak 47 gigavat ve sabit temelli 7 gigavat olmak üzere toplamda 54 gigavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi kurulumu potansiyeli bulunuyor.