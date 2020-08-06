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Dünya

Dünya Bankası, Beyrut patlamasındaki zararın tespiti ve destek için hazır olduğunu açıkladı

Dünya Bankası, Beyrut'taki patlamadan ortaya çıkan zararın tespiti ve kentin yeniden imarı için yardıma hazır olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 08:33:00 -
Dünya Bankası, Beyrut patlamasındaki zararın tespiti ve destek için hazır olduğunu açıkladı

Dünya Bankası yaptığı yazılı açıklamada, oluşan zararın hızlı bir tespiti ve patlamanın ardından Lübnan'ın ihtiyaçlarının belirlenmesine hazır olduğunu duyurdu. 

Lübnan için tahsis edilen kaynakların yeniden programlanmaya hazır olunduğu belirtilen açıklamada, yeniden imar için kamu ve özel finans desteğinin seferber edilmesi amacıyla çalışmaya açık olunduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Dünya Bankası Başkanı David Malpass, patlamadan zarar gören herkesle derin empati içinde olduğunu ifade etti.

 

 

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