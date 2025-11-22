Dünya artık katillere cehennem olacak! Soykırıma katılan 30 bin İsrail askerinin bilgileri ifşa edildi

El Cezire, Gazze saldırılarına katıldığı belirtilen 30 bin İsrail askerine ait veritabanını yayımladı: Uluslararası hukuk mekanizmaları harekete geçirilebilir. Gazze’de iki yıldır devam eden saldırılarda sivillere yönelik ağır ihlaller işlediği öne sürülen 30 bin İsrail askerine ait kimlik bilgilerinin yer aldığı geniş çaplı bir veritabanı kamuoyuna sızdırıldı. Belgelerin, Katar merkezli El Cezire tarafından ele geçirilerek yayınlandığı duyuruldu.

Sızdırılan veri tabanında, Gazze’deki saldırı operasyonlarında görev aldığı ifade edilen on binlerce askerin:

İsimleri

Birlik bilgileri

Operasyon bölgeleri

Görev aldığı tarih aralıkları

gibi detayların bulunduğu belirtildi.

Uluslararası hukuk uzmanları, böyle bir listenin ilk kez bu kadar kapsamlı ve sistematik şekilde ortaya çıkmasının, olası soruşturma ve yargı süreçleri açısından “kritik bir dönüm noktası” olduğunu vurguluyor.

ULUSLARARASI HUKUKTA SÜREÇ BAŞLATILABİLİR

İsrail ordusuna ait askerlerin, Gazze’deki saldırılar sırasında işlemiş olabilecekleri savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım suçlamaları için pek çok uluslararası kurumun dosya hazırlığı yaptığı biliniyor.

Bu veritabanının;

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)

Birleşmiş Milletler insan hakları birimleri

Bağımsız insan hakları örgütleri

tarafından yürütülecek soruşturmalarda delil niteliği taşıyabileceği değerlendiriliyor.

Hukuk uzmanları, listede yer alan askerlerin, ilerleyen yıllarda farklı ülkelerde yakalanıp yargılanabilmesinin mümkün hale geldiğini ifade ediyor. Savaş suçları uluslararası hukukta zamanaşımına uğramıyor.

ÇİFTE VATANDAŞLI İSİMLER MERCEK ALTINDA

Sızdırılan verilerde çifte vatandaşlığı bulunan askerlerin de yer alabileceği belirtilirken, özellikle Avrupa, ABD, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerin bu bilgiler doğrultusunda kendi iç hukuklarına göre soruşturma açabileceği ifade ediliyor.

“YENİ BİR AŞAMA” OLARAK GÖRÜLÜYOR

Veri sızıntısı, bugüne kadar sadece örgütsel düzeyde yürütülen Gazze soruşturmalarında artık bireysel sorumluluğun da somut şekilde takip edilebileceği yeni bir evreye geçildiği şeklinde yorumlanıyor.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının, ilerleyen süreçte “soykırım izleme birimleri” kurarak listedeki isimleri küresel ölçekte takip etmesi bekleniyor.

GELECEK SÜREÇ

Belgelerin doğruluğuna ilişkin teknik incelemeler sürerken, uluslararası hukuk mekanizmalarının bu listeyi nasıl işleyeceği önümüzdeki haftalarda netleşecek.

Gazze’deki saldırılarda 69 binden fazla kişinin öldüğü, 170 binden fazla kişinin yaralandığı ve sivil altyapının yüzde 90’ının tahrip olduğu** BM raporlarında yer alıyor.