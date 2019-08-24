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Dünya Aramileri Türkiye'nin müdahalesinden ümitli

Dünya Aramiler Konseyi:- "Arami Hristiyanlarının çoğunun aklında, Türkiye'nin sınırı geçerek, YPG liderlerinin dillendirdiği 'milliyetçi Kürdistan projesini' sonlandıracağı, Kürt ayrılıkçılara alçak gönüllülük dersi vereceği, gerçeği göstereceği düşüncesi var"

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:59
Dünya Aramileri Türkiye'nin müdahalesinden ümitli

ANKARA (AA) - Dünya Aramiler Konseyi (WCA), bölge Süryanilerinin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna olası müdahalesinin terör örgütü YPG/PKK'nın tasarılarını sonlandıracağından ümitli olduğunu bildirdi.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin sınırı geçerek, PKK'nın uzantısı olan YPG liderlerinin dillendirdiği "milliyetçi Kürdistan projesini" sonlandırmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Genellikle dış müdahalelere karşı duran bölgedeki Arami Hristiyanlarının çoğunun aklında, Türkiye'nin sınırı geçerek, YPG liderlerinin dillendirdiği 'milliyetçi Kürdistan projesini' sonlandıracağı, Kürt ayrılıkçılara alçak gönüllülük dersi vereceği, gerçeği göstereceği düşüncesi var. Hatta idarenin de Arap çoğunluğa, YPG karşıtı Kürtlere ve YPG karşıtı Arami Hristiyanlarından oluşan yerel nüfusa verileceği ümidi besleniyor." denildi.

Dünya Aramiler Konseyi'nin, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Konseyi (ECOSOC) nezdinde 1999'dan bu yana istişari statüye sahip sivil toplum kuruluşu olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, "Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşayan Hristiyanların son yıllarda karşı karşıya kaldığı en ciddi tehdidin 'Kürt milliyetçilerinden' geldiği, YPG'nin Süryanilere karşı cinayet, adam kaçırma, işkence, mal varlığına el koyma ve okulları kapatma gibi suçlar işlediği" vurgulandı.

Açıklamada, bu terör eylemlerinin amacının "Suriye'nin kuzeydoğusundaki demografik yapıyı değiştirmek ve bölgeyi Kürtleştirmek olduğu" belirtilerek, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşayan Süryanileri temsil ettikleri iddiasıyla Türkiye'nin olası bir sınır ötesi harekatının bölge Hristiyanlarını ortadan kaldıracağını ileri süren örgütlerin aslında PKK'nın uzantısı YPG'nin paravanı olduğu kaydedildi.

Bölgeyi Hristiyanlar için güvenli liman olarak gösterme girişimlerinin yanıltıcı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Esasen Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşayan Süryanilerin büyük bölümü yıllardır YPG'nin zulmünden ve ayrılıkçı gündeminden şikayet ediyor. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna müdahale ederek YPG'nin tasarılarını akamete uğratmasını ümit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:59
  1. Aramiler
  2. Dünya Aramiler Konseyi
  3. EKOSOK
  4. Süryani

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