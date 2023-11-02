Dünya Akademik Acil Tıp Konseyi Kongresi Türkiye’de gerçekleştirildi: “Acil Tıp”ta örnek ülkeyiz.. Dünyanın kalbi Türkiye’de attı

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

Dünyanın sağlık alt yapısı ve turizmi bakımından üst seviyeye taşıyan ülkemiz çok önemli bir kongreye ev sahipliği yaptı. Dünyada acil tıbbın akademik yönden gelişimini hedefleyen Dünya Akademik Acil tıp Konseyi bu yılki kongresini Türkiye’de gerçekleştirdi. 26 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen kongrenin birinci etabı İstanbul Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinde ikinci kısmı ise Antalya’da gerçekleştirildi. Kongrenin İstanbul safhasında ‘afet durumlarında yapılan uygulamalar’ üzerinde çalışıldı. Dünya Akademik Acil Tıp Konseyi (WACEM) başkanı Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Başar Cander, mehter marşı ile çıktığı açılış konuşmasına, İsrail’in Gazze’deki soykırımına tepki olarak Maide Suresi 32. Ayeti okuyarak başladı. Acil tıp ile ilgili 270 konunun anlatıldığı ve 600’den fazla tebliğin sunulduğu kongreye Yeni Zellanda, ABD, Kanada, İngiltere, Hollanda, Belçika, Özbekistan, Hindistan, Japonya ve Singapur gibi dünyanın dört bir yanında katılım sağlandı. Çok sayıda uzman konuşmacının katıldığı kongrede dünyanın değişik ülkelerinden 1200’den fazla katılımcı yer aldı.

“CUMHURİYETİN 100. YILINDA BÖYLE BİR PROGRAMA EV SAHİPLİĞİ YAPMAK BÜYÜK ONUR”

Dünya Akademik Acil Tıp Konseyi (WACEM) başkanlığı bu yıl başı devralan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Başar Cander, mehter marşı ile çıktığı açılış konuşmasına, İsrail’in Gazze’deki soykırımına tepki olarak Maide Suresi 32. Ayeti okuyarak başladı. Cumhuriyetin 100. yılında dünya acil tıbbına liderlik yapmanın ve Dünya Acil Tıp Kongresini ülkemizde gerçekleştirmenin büyük bir onur olduğunu ifade eden Prof. Dr. Başar Cander, “Acil tıp ülkemizde en önemli branşlardan biri 30 yıllık bir geçmişi var. Birçok ülkeden daha önce ana branş oldu. Yıllar içinde kazanılan bu deneyim bizi dünya ülkelerine örnek olacak bir tecrübeye ulaştırdı.100. yılımızda Dünya acil tıbbına liderlik yapmak ve Dünya Acil Tıp Kongresini ülkemizde yapmak büyük bir onurdur. Çok geniş bir katılımla ve iki güzide şehrimizde İstanbul ve Antalya’da gerçekleştirdiğimiz bu kongrede acil tıp konularını ve birçok yeni gelişmeyi dünyanın her tarafından gelen bilim insanlarıyla inceleme imkânı bulduk. Özellikle Maraş depremi sonrası yapılan acil müdahaleler çok ilgiyle incelendi. Değişik ülkelerden gelen bilim insanları arasında bilgi ve deneyim paylaşımı acil tıp gelecek yapılanması açısından çok büyük önem taşıyor. Depremler, seller ve savaşlar ‘Acil Tıbbı’ yüzyılın branşı haline getirmiştir. Maalesef bugünler bizim için çok acı duyguları barındırıyor. Filistin’de çocukların sivillerin ve sağlık çalışanlarının hiçbir ahlaki kural tanınmadan canice katledilmesi yüzyılın felaketidir.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ÖRNEK BİR SEVİYEDE

Öte yandan ülkemizde gerçekleştirilen Dünya Acil Tıp Kongresinde konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın da yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin acil tıp yapılanması hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin Acil müdahaleler konusunda örnek bir seviyede olduğunu belirterek ‘acil tıbbı’ daha da ileri taşıyacaklarını belirtti.