Dunavska salata tarifi (Balkan Salatası): Yılların en iyi, en çok yapılan şopska salatasının adım adım tarifi!

Bulgaristan salata çeşitleri: Dunavska salata tarifi. Balkanların öne çıkan lezzetleri arasında bulunan şopska salatası, sebzelerin yanı sıra tuzlu peynirle yapılan yöresel tatlardandır.

Dunavska Salata (Balkan Salatası) Tarifi İçin Malzemeler

Beyaz Lahana

Havuç

Karnabahar

Kırmızı Biber

Tuz

Zeytinyağı

Sirke

Malzemeleri kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Doğranmış malzemeleri soslamadan buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Yalnız biber çabuk yumuşadığı için ikram edeceğiniz gün doğramanızı öneriliyor.

Dunavska Salata (Balkan Salatası) Tarifi Nasıl Yapılır?

Lahanaları ince ince, biberleri küçük küçük doğrayın. Karnabaharları minik minik ayırın. Havuçları boylamasına ortadan ikiye kesip yarım ay şeklinde doğrayın. Damak zevkinize göre sirke, yağ ve tuz karışımı hazırlayıp malzemelerle birleştirin.

Vaktiniz varsa ikramdan 1-2 saat önce soslamanızı tavsiye ediyorum ki sosu iyice içine çekebilsin. Eğer hemen ikram edecekseniz de malzemeler sert olduğu için sosunu elinizle hafifçe ovarak yedirmenizi öneririm.

Bulgaristan göçmeni bir arkadaşımdan öğrenmiş olduğum bu salatayı muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Hem çok şık, hem de çok sağlıklı bir salata. Hepinize şimdiden afiyet olsun.

Rus Usulü Patates Kızartması (Az Yağda) Tarifi İçin Malzemeler

4 adet büyük patates

1 adet kuru soğan

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Rus Usulü Patates Kızartması (Az Yağda) Tarifi Nasıl Yapılır?

Bu kızartma çok lezzetli az yağda yapılır, kesinlikte tavsiye ederim.

Patatesleri soyalım, yıkayalım ve resimde gösterdiğim gibi ince doğrayalım.

Tavaya az yağ koyup sadece tavanın dibini kaplayacak kadar, eğer tava yanmaz yapışmaz ise 2yemek kaşığı yağ yeterli.

Sıvı yağın üzerine doğranmış patatesleri ilave edelim, tuz serpiştirelim ve orta ateşte sürekli karıştırarak kavuralım.

2-3 dk bu şekilde yaptıktan sonra ateşi kısıyoruz ve tavanın kapağını kapatarak 3 dk daha pişiriyoruz, bu arada kuru soğanı ince küçük doğrayıp patateslerin üzerine ilave ediyoruz ve sürekli karıştırarak pişiriyoruz.

Ben bu aşamada ateşi az açıyorum.

İsterseniz kısık ateşte kapağını kapatıp pişirebilirsiniz, bu durumda yumuşacık olur.

Ama az kızarsın isterseniz eğer benim gibi ateşi açıp sürekli karıştırın.

Az yanmaya başlayınca çıtır çıtır olur o zaman. İstdeğiniz kıvama gelince ocaktan alın ve sıcak servis edin.

ŞOPSKA SALATASI MALZEMELERİ

2 orta boy tatlı yeşil biber

1 büyük salatalık

2 orta boy domates

1 sivri biber (isteğe bağlı)

Yarım orta boy kuru soğan

120 gram sert beyaz peynir (tuzlu peynir

Tuz ve kara biber

2 çorba kaşığı elma sirkesi

4 çorba kaşığı ayçiçeği ya da zeytin yağı

ŞOPSKA SALATASI TARİFİ

Öncelikle yeşil biber, salatalık ve domates küpler şeklinde doğranır.

Soğan ise dörde bölünerek ince doğranır, sivri biberler ise minik minik doğranır.

Hazırlanan sebzeler salata kasesine aktarılarak biraz tuzlanır ve karabiber eklenerek karıştırılır.

Üzerine irice rendelenmiş peynir serpilir. Sirke ile yağ gezdirilerek servis edilir.