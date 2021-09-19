Dün türbe geziyordu bugün alkol satıyor

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Skandallara doymayan CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de anayasayı çiğnedi. Yasaya göre kamu kurumlarında alkol satışı yapılması mümkün değilken İmamoğlu’nun yönetimindeki İBB iştiraki olan Beltur’a bağlı Gazhane tesislerinde alkol satışı yapıldı. 25 yıl aradan sonra ilk defa caz festivali bahanesiyle yapılan satış maşeri vicdanı yaraladı. Yerel seçimler öncesi mütedeyyin kesimden oy alabilmek adına muhafazakar bir görüntü çizen İmamoğlu, 2.5 yıl içerisinde yavaş yavaş indirdiği maskesini bu defa kökten çıkarıp attı.

Belediye yönetimine tepki yağdı

Çeyrek asır sonra İBB tesislerinde yeniden alkol satılmaya başlanması sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Konuya ilişkin konuşan Aile ve Kültür Derneği Başkanı Adnan Kalkan, şunları dile getirdi: “İBB’nin bu tavrı bir kamu kuruluşuna yakışmamaktadır. Bu mesele salt alkol satışı değildir. Olayın aile ve gençlik boyutu vardır. Alkol yüzünden nice aileler dağılmakta, nice gençler heba olmaktadır. İBB bu duruma çanak tutmamalıdır.”

CHP zihniyeti 25 yıl sonra içki soktu

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş da, şunları ifade etti: “Devletin en temel vazifesi toplum sağlığını korumaktır. İnsan hakları ihlali de vardır. Kaldı ki 25 yıl aradan sonra bir İBB tesisinde yani kamu kurumunda alkol satılması anayasamıza da aykırıdır. İmamoğlu’nun seçimden sonra farklı bir portre çiziyor. Seçimler öncesinde türbeleri gezen, Kur’an okuyan, namaz kılan İmamoğlu seçimden sonra zihniyetinin gerçek yüzünü gözler önüne serdi. Alkol satışı da bu durumun son halkası oldu. Umarız tekrarlamaz. Zira kamu kurumları alkol satamaz.”

