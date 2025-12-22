  • İSTANBUL
Gündem Dün ‘Kürt halkı yok’ diyen CHP’li Dikbayır vites yükseltti: DEM Parti milletvekilleri terörist!
Gündem

Dün 'Kürt halkı yok' diyen CHP'li Dikbayır vites yükseltti: DEM Parti milletvekilleri terörist!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dün yaptığı açıklama ile Türkiye’de Kürt halkı diye bir halk olmadığını iddia eden CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır bu kez parlamentodaki DEM Parti milletvekillerini “terörist” ilan etti. Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan Dikbayır “PKK’lıların bir kısmı gelsin, siyaset yapsın diyorlar. Meclis’te zaten yeteri kadar terörist var” dedi.

İYİ Parti’den kovulduktan sonra CHP’ye geçen Ümit Dikbayır, Sözcü TV’de katıldığı yayında Terörsüz Türkiye sürecini hedef aldı. Dikbayır “Bunların (PKK’lılar) bir kısmı gelsin, siyaset yapsın diyorlar. Meclis’te yeteri kadar terörist var zaten” ifadelerini kullanınca sunucu, “DEM milletvekillerine mi diyorsunuz?” diye sordu. Bunun üzerine konuşan Dikbayır, “Tabii ki onu diyorum. Abdullah Öcalan’ın posteri altında ona özgürlük isteyen terörist değil de nedir?” dedi.

HEDEFİNDE TERÖRSÜZ TÜRKİYE VAR

Dikbayır dün sosyal medya hesabından Kürtler ve terörsüz Türkiye süreciyle ilgili paylaşım yapmış ve sürecin emperyalist bir proje olduğunu savunmuştu.

Dikbayır, “Bu gerçekten Kürtlerin meselesi mi? Bu tartışmayı doğru bir yerden yürütmek zorundayız. Önce dili düzeltmekle başlayalım. Türkiye’de ‘Kürt halkı’ diye ayrı bir siyasal özne yoktur. Türkiye’de Kürt kökenli vatandaşlar vardır” demişti.

1
Yorumlar

Nuri

Şemşamer mezhepli. Dün 6 lı masada Kemal'in koluna girmediniz mi? Diğer kolunda kim vardı: Kandil, Dem. ...Köşeli jeton kullanma artık.
