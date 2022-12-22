Dün iftira atıyorlardı bugün itiraf ediyorlar! Şahan'dan şaşırtan açıklama

Çıkan yangınlar nedeniyle hükümeti eleştiren Şahan Gökbakar, "Marmaris yangınları sonrası bölgede inşaat yapıldı mı?" sorusuna cevap verdi. Daha önce otel yapacak diye tepki gösteren Gökbakar'ın cevabı şaşırttı.

Şahan Gökbakar Nevşin Mengü'nün programında sorulan "Marmaris yangınları sonrası bölgede inşaat yapıldı mı?" sorusuna "Yangından sonra bölgede otel inşaatı başladı mı sorusuna Hayır öyle bir şey yok" yanıtını verdi.

Nevşin Mengü, Şahan Gökbakar ile internet üzerinden gelen soruları yanıtladı. Bir kullanıcının geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarıyla ilgili sorduğu soru ise sosyal medyada gündem oldu.

"Bakanlığı tebrik ederim"

Şahan Gökbakar, "Yangından sonra bölgede otel inşaatı başladı mı?" sorusuna "Hayır öyle bir şey yok. Yeni fidanlar ve ağaçlar dikildi Orman Genel Müdürlüğünü ve Bakanlığı tebrik etmek lazım" dedi.

İnşaata başlayacaklar demişti

Çıkan yangınlar nedeniyle hükümeti hedef alan

Şahan Gökbakar, "Marmaris'te yangının çıktığı bu koyu unutma. Yaz bittikten sonra inşaata başlayacaklar." gibi sözler söylemişti.

Neler olmuştu?

Geçtiğimiz yaz aylarında Muğla'da orman yangını çıkmış olup, bölgede birçok alan alevler nedeniyle tahrip olmuştu. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın hakkında Muğla Valisi Orhan Tavlı, " Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı. Gece gündüz gayretli çalışmalarından dolayı bütün ekiplere teşekkür ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

{relation id:1691729 slug:'her-seye-maydanoz-sahan-lgbt-dayatmasini-savundu'}