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Siyaset Dün DEM’i bugün Kemalistleri sevindirdi! Özgür Özel'den müthiş oyunculuk
Siyaset

Dün DEM’i bugün Kemalistleri sevindirdi! Özgür Özel'den müthiş oyunculuk

Yeniakit Publisher
2024-01-14 16:00:00 -
Dün DEM’i bugün Kemalistleri sevindirdi! Özgür Özel'den müthiş oyunculuk

Yerel seçimlerde PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile uzlaştıklarını açıklayarak teröristlerle iş birliği yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün ise Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ı anarak Kemalistleri sevindiren müthiş bir oyunculuğa imza attı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile yerel seçimlerde iş birliği yapacaklarını duyurarak teröristlerin övgülerine 'mazhar' olan Özgür Özel, bugün de Kemalistleri sevindirdi.

CHP Genel Başkanı Özel, Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 101. yılında andı.

Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Kurucumuz ve 1'inci Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 101'inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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