Dumanlı Yaylası, yamaç paraşütçülerinin rotasına girdi

Fotoğraf ve doğaseverlerin özellikle sonbaharda ziyaret ettiği 1800 metre rakımlı yaylanın 1100 rakımlı bölgesinde yamaç paraşütü sporu için havalanma bölgesi hazırlandı.

Buraya kentten ve diğer illerden gelen yamaç paraşütçüler, Aslantaş Barajı manzarası eşliğinde uçuş yapıyor. Sporcular, bu manzaranın ardından ilçe merkezi üzerinde uçarak kentte belirlenen alana iniş gerçekleştiriyor.

Dumanlı Yaylası, Adana ve Mersin'in de çok sayıda noktasında yamaç paraşütü yapılabilmesinin ardından bölgede bu sporu yapanlarca tercih ediliyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Fevzi Turan Alçı, AA muhabirine, Dumanlı Yaylası'nın yamaç paraşütü için önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bölgenin uçuş için uygun koşullar sağladığını ifade eden Alçı, "Şu an uçuş alanımızın bakıma ihtiyacı var. İniş alanımızda sıkıntı yok ama kalkış alanımızın bakım görmesi gerek. Eğer bu bakım yapılırsa yamaç paraşütçüler bölgeye daha fazla ilgi gösterirler." dedi.

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Alçı, bölgenin sadece rüzgar açısından değil görsel olarak da sporcuların ilgisini çektiğini anlatarak, "Burası birçok yerdeki kalkış alanını kıskandıracak bir yer olabilir. Şu an özellikle bölgemizdeki sporcuların ilgisi oldukça fazla. Buraya ufacık bir bakım yapılırsa tüm Türkiye'den buraya uçuş için gelineceğine inanıyorum." diye konuştu.

- Yamaç paraşütçüler Duman Yaylası'nı beğendi

Gaziantep'ten uçuş için gelen yamaç paraşütçü Gökhan Demir, alanı çok beğendiğini ve burada uçuş yapmaktan büyük zevk aldığını belirterek, "1 yıldır Gaziantep'te uçuyorum. Burası bana daha güzel geldi, potansiyeli daha yüksek. Uçuştan zevk aldım ve tekrar gelmeyi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Yamaç paraşütçü Cihan Akpınar da bölgeye ikinci kez geldiğini aktararak, "Bölgenin potansiyeli çok iyi. Uçtuğumuz tepe şehre hakim, manzarası güzel. Birçok ile ve ilçeye yakın bir bölgede, yani güzel bir tanıtımla daha çok katılım sağlanabilir. Uçuş olarak da güzel. Tepe eğer güzel işlenirse biraz emek sarf edilirse katılımın daha fazla olacağını inanıyorum." şeklinde konuştu.

Osmaniyeli sporcu Mustafa Kurt da bölgede yıl içinde hava durumunun müsait olduğu tüm zamanlar uçuş yapılabildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bölgenin diğer yamaç paraşütü uçuş alanlarından farkı öncelikle eşsiz manzarası. Buranın avantajlarından bir tanesi şehir üzerinde uçulması. Diğer bölgelerdeki uçuş alanlarımız şehirden uzakta, insanların görmediği yerlerde. Pilotlarımız, buradan kalkış yaptığında insanların ve şehrin üzerinde uçabiliyor. İnsanlar balkondan çıkıp izleyebilecek, o derecede güzel bir alan. Şehir üzerinde uçmak, pilotlara ayrı bir zevk veriyor. Rakım yüksek olduğundan, mesafe yarışları için de müsait bir bölge."