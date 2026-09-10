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Sağlık Dülük tünelinde demir ile iskele arasına sıkışan işçi can verdi
Sağlık

Dülük tünelinde demir ile iskele arasına sıkışan işçi can verdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Gaziantep’te Dülük Tüneli'nde çalışan işçiler demirlerin esnemesi sonucu demir ve iskele arasında sıkıştı. Olayda 1 işçi öldü, 5 işçi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, tünelde çalışan işçiler demir ve iskele arasında kaldı. Olay yerine UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirilirken 1 işçi öldü, 5 işçi ise yaralandı.

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Gaziantep Valiliği, tünelde herhangi bir göçük olmadığını, betonu sabitlemek için kullanılan demirlerin esnemesi sonucu işçilerin demir ve iskele arasına sıkıştığı belirtildi.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Dülük Tüneli inşaatında betonu sabitlemek için kullanılan demir iskelenin esnemesi sonucu iş kazası meydana gelmiştir. Olayın ardından AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerimizce hızlıca ve koordineli şekilde müdahale gerçekleşmiştir. 1 işçi kendi imkanlarıyla tünelden çıkarken diğer çalışanımız AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu ağır yaralı olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Yaralı çalışanımız hastaneye sevk edilmiş olup tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır" ifadeleri kullanıldı.

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