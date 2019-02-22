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Dülgeroğlu, seçim çalışmalarını sürdürdü

Cumhur İttifakı’nın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmalarını sürdürdü.

22 Şubat 2019 Cuma 10:03
Dülgeroğlu, seçim çalışmalarını sürdürdü

Cumhur İttifakı’nın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmalarını sürdürdü.


MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Hasyurt Esnaf Odası’nı ziyaret etti. Başkan Hüseyin İnce ve Finike Esnaf Odası Başkanı Bekir Sıtkı Çobanoğlu ile görüşen Dülgeroğlu, daha sonra Kum Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kum Mahallesi’nde yer alan ve kamuoyunda 300 parsel olarak bilinen arazi sorunu hakkında bilgilendirme yapan Nail Dülgeroğlu, “Belediyenin Milli Emlak’a yaklaşık 3 milyon TL kadar borcu var. Bu henüz ödenmiş değil. Ben göreve gelirsem bu borcu ödeyeceğim ve sizlerin tapularınızın üzerinde bulunan şerhi kaldırtacağım. Gerekirse Antalya Merkez’de bulunan evimi satacağım ama bu borcu bir şekilde ödeyeceğim. Ben size dürüst oluyorum. Bu borç kapanacak ve sizin sorununuz çözülecek” dedi.


MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, Hasyurt Pazarı’nda esnafları ziyaret etti. Pazarcı esnafının sorunlarını dinleyen Dülgeroğlu, anlatılan sorunların takipçisi olacaklarını ve mutlaka çözüme kavuşturacak adımlar atacaklarını ifade etti.


Dülgeroğlu, akşam saatlerinde AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek burada bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:03
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