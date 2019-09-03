Dul-yetim maaş talebi de internetten yapılabilir

Soru: Halamın memur emeklisi eşi vefat etti. Halam Antalya’da ikamet ediyor ve yaşlı. Vekaletname alarak halamın dul maaş bağlanma işlerini ben yapabilir miyim? İbrahim A.

Cevap: Gerek ölen memur emeklilerinin gerekse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin, dul ve yetim aylığına müstahak aile efradı, dul yetim aylık talebini e-devlet şifresi ile internetten yapabilir. Bunun dışında matbu dul-yetim maaşı talep formu başvuru formu SGK’nın internet sitesinden formlar bölümünden indirilip doldurulup imzalanıp posta ile SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı, Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye-Ankara adresine de yollanabilir. Ayrıca bu form aylığı bağlayacak olan yere gönderilmek üzere her hangi bir SGK Müdürlüğüne de teslim edilebilir.