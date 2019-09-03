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Dul-yetim maaş talebi de internetten yapılabilir

Murat Özdamar, bir okurumuzun dul maaşına ilişkin gazetemize yönelttiği soruyu cevapladı.

03 Eylül 2019 Salı 13:29
Dul-yetim maaş talebi de internetten yapılabilir

Soru: Halamın memur emeklisi eşi vefat etti. Halam Antalya’da ikamet ediyor ve yaşlı. Vekaletname alarak halamın dul maaş bağlanma işlerini ben yapabilir miyim? İbrahim A.

Cevap: Gerek ölen memur emeklilerinin gerekse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin, dul ve yetim aylığına müstahak aile efradı, dul yetim aylık talebini e-devlet şifresi ile internetten yapabilir. Bunun dışında matbu dul-yetim maaşı talep formu başvuru formu SGK’nın internet sitesinden formlar bölümünden indirilip doldurulup imzalanıp posta ile SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı, Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye-Ankara adresine de yollanabilir. Ayrıca bu form aylığı bağlayacak olan yere gönderilmek üzere her hangi bir SGK Müdürlüğüne de teslim edilebilir.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:29
  1. Antalya
  2. Ankara
  3. memur emeklisi
  4. Vekaletname
  5. dul maaşı
  6. SSK
  7. Bağ-Kur emeklileri
  8. dul ve yetim aylığı
  9. e-devlet şifresi
  10. dul-yetim maaşı talep formu
  11. SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı
  12. SGK Müdürlüğü

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