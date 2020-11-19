Düğünler olacak mı? | Koronavirüste artan vakalar sebebiyle yeni tedbirler alındı. Düğün planı yapanlar düğünlerinin iptal olup olmayacağını araştırıyor. Peki, düğünler iptal mi edildi?

Düğünler iptal mi oldu? | Düğün yapmak yasak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca kişi alınan tedbirleri merak ediyor. Düğün yapacak olanlar salonların kapatılıp kapatılmayacağını merak ediyor. Düğünler iptal edilmedi ancak bazı kurallar belirlendi. İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Nikah törenleri/merasimleri, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilecek.

Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde yapılacak.