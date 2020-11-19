  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Düğünler iptal mi oldu? | Düğün yapmak yasak mı?
Gündem

Düğünler iptal mi oldu? | Düğün yapmak yasak mı?

Düğünler yasak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım'dan itibaren yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlayacak. Vatandaşlar alınan kararların içerisinde düğünlerin olup olmadığını araştırıyor. Peki, düğünler iptal mi edildi? | Düğünler ne zamana kadar yasak? | Düğünler yasaklandı mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-19 21:05:00 -
Düğünler iptal mi oldu? | Düğün yapmak yasak mı?

Düğünler olacak mı? | Koronavirüste artan vakalar sebebiyle yeni tedbirler alındı. Düğün planı yapanlar düğünlerinin iptal olup olmayacağını araştırıyor. Peki, düğünler iptal mi edildi?

Düğünler iptal mi oldu? | Düğün yapmak yasak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca kişi alınan tedbirleri merak ediyor. Düğün yapacak olanlar salonların kapatılıp kapatılmayacağını merak ediyor. Düğünler iptal edilmedi ancak bazı kurallar belirlendi. İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Nikah törenleri/merasimleri, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilecek.

Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde yapılacak. 

Koronavirüs yeni yasaklar | Yeni yasaklar gelir mi?
Koronavirüs yeni yasaklar | Yeni yasaklar gelir mi?

Korona Virüs

Koronavirüs yeni yasaklar | Yeni yasaklar gelir mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kokuşmuş mahallede rezalet patladı! Cem Yılmaz'ı yerin dibine gömdü
Medya

Kokuşmuş mahallede rezalet patladı! Cem Yılmaz'ı yerin dibine gömdü

Ahlak dışı yaşam biçimleriyle magazin medyası tarafından ‘ünlü’ etiketi yapıştırılarak topluma rol model olarak sunulan isimler artık birbir..
Bunun adı devlete meydan okumaktır! Öldürülen teröristin evine rezil ziyaret
Siyaset

Bunun adı devlete meydan okumaktır! Öldürülen teröristin evine rezil ziyaret

Terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olarak bilinen ve 10 Kasım günü düzenlenen operasyonla etkisiz hale ge..
BAE’den sonra Yunanistan talip oldu! Eğer verirlerse... Türkiye tüm bölgeyi kapsayacak şekilde sistemi kuracak
Gündem

BAE’den sonra Yunanistan talip oldu! Eğer verirlerse... Türkiye tüm bölgeyi kapsayacak şekilde sistemi kuracak

ABD’nin Türkiye'ye vermediği F-35 savaş uçaklarına, Birleşik Arap Emîrliklerinin (BAE) ardından Yunanistan da talip oldu. Türkiye de şartını..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay