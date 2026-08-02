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Yerel Düğünde oyun havası tartışması kanlı bitti: 3 yaralı
Yerel

Düğünde oyun havası tartışması kanlı bitti: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Düğünde oyun havası tartışması kanlı bitti: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir düğünde çalınan müzik nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Üç kişinin yaralandığı olayın ardından düğün sona erdirildi.

Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki bir düğün salonunda gece saatlerinde gerginlik yaşandı. İddiaya göre saat 23.00 sıralarında çalınan oyun havası nedeniyle iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Tarafların birbirine bıçakla saldırdığı kavgada Cavit Ü., Erdem K. ve Fatih B. yaralandı.

YARALILAR ÖZEL ARAÇLARLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Düğündeki davetliler, yaralanan 3 kişiyi özel araçlarla ilçede bulunan özel bir hastaneye götürdü. İhbar üzerine salona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgaya müdahale eden polis ekipleri tarafları ayırırken, yaşanan olay nedeniyle düğün sonlandırıldı.

BİR DAVETLİ FENALAŞTI

Kavga sırasında fenalaşan bir davetliye sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Davetli, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, bıçaklı kavgaya karışan kişilerin belirlenmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için inceleme başlattı.

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