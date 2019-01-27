Düğünde facia! 15 ölü 30 yaralı

Peru'nun Tamburco kasabasında bir düğün töreni sırasında otelin istinat duvarı ve çatısının çökmesi nedeniyle en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsünün (INDECI) yayımladığı ön rapora göre, ülkenin Apurimac eyaletine bağlı Abancay şehrindeki Tamburco kasabasında, yaklaşık 100 kişinin katılımıyla düzenlenen düğün töreni sırasında otelin istinat duvarının ve çatısının bir kısmının çökmesi sebebiyle en az 13 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.

30 kişi yaralandı

INDECI Başkanı Jorge Chavez, olayın gecenin ilk saatlerinde, bölgede hakim olan ve alt yapıya zarar veren aşırı sağanaklar nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini açıkladı.

Chavez, hastaneye kaldırılan 30 kişiden 15'inin taburcu edildiğini, diğerlerinin ise tedavilerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Otelin yokuş bir arazinin çok yakınına inşa edildiğini söyleyen Chavez, otelin istinat duvarının çamur ve kayalara bir baraj görevi gördüğünü, bu nedenle yıkılan istinat duvarının da otelin çevre duvarıyla çatısının çökmesine neden olduğunu belirtti.

Bu arada, enkaz altında kalanların olması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.