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Düğünde dehşet! Silahlar konuştu

Adana’da düğünde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

30 Ekim 2018 Salı 06:07
Düğünde dehşet! Silahlar konuştu

Olay, Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi Adnan Mendres Bulvarı üzerinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalarının düğününe gelen B.G, V.G ve Ö.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.G akrabaları, V.G ve Ö.G’yi tabancayla vurarak yaraladı. Düğündeki diğer kişiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. B.G. ise düğün salonundan hızla kaçarak devriye atan polis ekiplerine teslim oldu. V.G. ile Ö.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ö.G.’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kavganın ise alacak verecek meselesi yüzünden başladığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 06:07
  1. düğün
  2. silah
  3. Adana

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