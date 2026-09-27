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Gündem Fenerbahçe Genel Kurulu'nda bomba Acun Ilıcalı itirafı! Başkan Aziz Yıldırım milyonluk borcu tek tek açıkladı!
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Fenerbahçe Genel Kurulu'nda bomba Acun Ilıcalı itirafı! Başkan Aziz Yıldırım milyonluk borcu tek tek açıkladı!

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Fenerbahçe Genel Kurulu'nda bomba Acun Ilıcalı itirafı! Başkan Aziz Yıldırım milyonluk borcu tek tek açıkladı!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen olağan mali genel kurul toplantısında kulübün finansal yapısına dair dikkat çeken gerilimler yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, kürsüden yaptığı konuşmada kulübün eski asbaşkanlarından Acun Ilıcalı ile ilgili bugüne kadar bilinmeyen mali bir detayı kamuoyuyla paylaştı.

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, genel kurulda sarı-lacivertlilerin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı ile ilgili kritik bir açıklama yaptı. Yıldırım, Ilıcalı’nın sahibi olduğu sosyal medya platformunun sarı-lacivertli kulübe 10 milyon borcu olduğunu açıkladı. Yıldırım, ödeme için verilen tarihi de açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü olağan mali genel kurul toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşti.

 

AZİZ YILDIRIM'DAN ACUN ILICALI AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, birçok konuda kritik açıklamalar yaptı. Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın kulübe borcu olduğunu açıkladı.

 

''10 MİLYON BORÇ KALMIŞ''

Acun Ilıcalı'nın nisan ayında borcunu ödemediğini belirten Aziz Yıldırım, ''Bir de şu Acun Ilıcalı'yı söyleyeyim de içim rahatlasın. Bu şey yapmış, naklen yayın yapmış bizim yönetimlerle herhalde. Sizlerle de yaptı mı? Acun Ilıcalı. Exxen. Yapmış olabilir ya, problem değil. Ha yapmış, parayı ödememiş, o zaman parayı niye almadınız? Parayı niye almadınız? 10 milyon, 22 iki milyon, 32 milyon neyse şimdi 10 milyon borç kalmış. Epey uzun zamandır ödemiyor. 15.04.2026 tarihinde ödeyecekmiş. Yine ödememiş. Yarın ödeyeceğini söylemiş. Onun için öderlerse teşekkür ederiz.’’

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