Bu plan can sıkacak milli yıldızımız için: Türkiye'yi planlayacak gibi...
Inter Yönetimi, mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'na yeni bir teklif önermeye hazırlanıyor. Ancak sunulacak para, milli futbolcuyu mutlu etmeyebilir...
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Inter Yönetimi, mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'na yeni bir teklif önermeye hazırlanıyor. Ancak sunulacak para, milli futbolcuyu mutlu etmeyebilir...
Tutto Mercato'nun haberine göre; Inter Yönetimi, senelik 6.5 milyon euro net maaş alan Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme önerecek (vergilerle birlikte 11.1 milyon). Yeni teklifin seviyesi net 4.5 milyon euro olarak planlandı. Kontrat süresi 2 yıl olacak. Ayrıca mukavelede bazı bonus maddelerinin de bulunacağı belirtildi. Yani ana parada 2 milyonluk bir indirim söz konusu...
32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun mevcut mukavelesi bu sezonun ardından bitecek. Bu arada Hakan 8 Şubat 2027'de de 33 yaşına girecek.
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçimler öncesinde milli futbolcuyla anlaştıklarını açıklamıştı. Ancak yarışı Aziz Yıldırım'a kaybetti.
Safi'nin senelik maaş önerisi net olarak bilinmese de rakamın çok yüksek olduğu tahmin ediliyor... Hakan, Inter'in "indirimli" teklifine olumlu yanıt verirse İtalyan ekibinde kalacak. Fakat bu parayı geri çevireceğini söyleyenlerin sayısı da hiç az değil... Tecrübeli futbolcunun 2027 yazında Türkiye'ye dönme ihtimali artmış gözüküyor...
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