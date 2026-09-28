Kasımpaşa maçı sonrası Barcelona ve... Okan Buruk'un milli takım kararı: Birçok değişiklik
Okan Buruk'tan radikal kararlar gelecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Okan Buruk'tan radikal kararlar gelecek.
Galatasaray milli ara snrasında ligde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sonrasında ise Barcelona konuk edilecek! Teknik Direktör Okan Buruk, ülkelerinin kamplarına katılan bazı oyuncularla ilgili zor kararlar verebilir.
Birçok kulüp gibi Galatasaray'da çok sayıda futbolcusunu milli takımlara gönderdi. Sarı-Kırmızılılar milli ara sonrasında Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk edecek (9 Ekim). Ardından Şampiyonlar Ligi'nde kritik Barcelona sınavı var (13 Ekim). Teknik Direktör Okan Buruk, milli takımlara giden futbolcuların durumlarını yakından takip ediyor.
Sarı-Kırmızılı takımdaki bazı futbolcu kıta değiştirdi. Diğerlerinin de İstanbul'a ne kadar dinç döneceklerini zaman gösterecek. Okan Buruk'un bütün milli oyuncularla ilgili bir durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi. Yorgun görülen bazı isimlerin Kasımpaşa'ya karşı oynatılmayabileceği konuşuluyor.
Cim-Bom'da Barcelona karşılaşmasına ekstra önem veriliyor. O maç, dünya genelinde de geniş bir izleyici kitlesine sahip olacak. Okan Buruk, Kasımpaşa sınavında sakatlık problemleriyle karşılaşmak istemiyor. Bu yüzden Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'in büyük sürprizler yaşanabilir.
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