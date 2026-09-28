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Manavgat'ta feci ölüm: 2 yabancı kadın dorsenin altında ezildi!

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Manavgat'ta feci ölüm: 2 yabancı kadın dorsenin altında ezildi!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 2 yabancı uyruklu kadın tırın dorsesi altında kalarak can verdi.

#1
Foto - Manavgat'ta feci ölüm: 2 yabancı kadın dorsenin altında ezildi!

Kaza, dün akşam saatlerinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Manavgat-Alanya D-400 kara yolu Çolaklı Mahallesi Süral Kavşağı’nda meydana geldi.

#2
Foto - Manavgat'ta feci ölüm: 2 yabancı kadın dorsenin altında ezildi!

Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden Manavgat yönüne seyir halinde olan Hüseyin Ç.'nin kullandığı 68 KD 606 çekici ve 68 AGS 028 dorse plakalı tır, kavşakta trafik ışıklarında kırmızı ışıkta bekleyen Gürkan T.'nin (56) kullandığı 34 FZJ 464 plakalı otomobile arkadan çarptı.

#3
Foto - Manavgat'ta feci ölüm: 2 yabancı kadın dorsenin altında ezildi!

Çarpmanın ardından kontrolden çıkan tır, önce trafik ışıkları direğine çarptı, ardından yol kenarında bulunan dolmuş durağına devrildi.

#4
Foto - Manavgat'ta feci ölüm: 2 yabancı kadın dorsenin altında ezildi!

DORSENİN ALTINDA KALAN 2 KADIN HAYATINI KAYBETTİ Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

#5
Foto - Manavgat'ta feci ölüm: 2 yabancı kadın dorsenin altında ezildi!

Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri, kurtarıcı, çok sayıda ambulans, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

#6
Foto - Manavgat'ta feci ölüm: 2 yabancı kadın dorsenin altında ezildi!

Çevredeki vatandaşların tırın devrildiği bölgede 2 kişinin bulunduğunu bildirmesi üzerine ekipler olay yerine vinç çağırdı. Devrilen tır, çekici ve iş makinelerinin yardımıyla uzun uğraşlar sonucu kaldırıldı. Yapılan çalışmada, tırın dorsesinin altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

#7
Foto - Manavgat'ta feci ölüm: 2 yabancı kadın dorsenin altında ezildi!

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Hayatını kaybedenlerin Rusya uyruklu Arina Dautova (20) ile Azerbaycan uyruklu Alyona Dovgalyova (23) olduğu belirlendi. İki genç kadının cenazeleri, jandarma olay yeri inceleme ekipleri, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

#8
Foto - Manavgat'ta feci ölüm: 2 yabancı kadın dorsenin altında ezildi!

Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Hüseyin Ç. ise hastanedeki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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