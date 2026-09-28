Manavgat'ta feci ölüm: 2 yabancı kadın dorsenin altında ezildi!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 2 yabancı uyruklu kadın tırın dorsesi altında kalarak can verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 2 yabancı uyruklu kadın tırın dorsesi altında kalarak can verdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Manavgat-Alanya D-400 kara yolu Çolaklı Mahallesi Süral Kavşağı’nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden Manavgat yönüne seyir halinde olan Hüseyin Ç.'nin kullandığı 68 KD 606 çekici ve 68 AGS 028 dorse plakalı tır, kavşakta trafik ışıklarında kırmızı ışıkta bekleyen Gürkan T.'nin (56) kullandığı 34 FZJ 464 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın ardından kontrolden çıkan tır, önce trafik ışıkları direğine çarptı, ardından yol kenarında bulunan dolmuş durağına devrildi.
DORSENİN ALTINDA KALAN 2 KADIN HAYATINI KAYBETTİ Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri, kurtarıcı, çok sayıda ambulans, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.
Çevredeki vatandaşların tırın devrildiği bölgede 2 kişinin bulunduğunu bildirmesi üzerine ekipler olay yerine vinç çağırdı. Devrilen tır, çekici ve iş makinelerinin yardımıyla uzun uğraşlar sonucu kaldırıldı. Yapılan çalışmada, tırın dorsesinin altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Hayatını kaybedenlerin Rusya uyruklu Arina Dautova (20) ile Azerbaycan uyruklu Alyona Dovgalyova (23) olduğu belirlendi. İki genç kadının cenazeleri, jandarma olay yeri inceleme ekipleri, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Hüseyin Ç. ise hastanedeki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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