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Yaşam Düğünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
Yaşam

Düğünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

Yeniakit Publisher
2023-10-15 02:42:00 -

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir düğünde çıkan kavga sokağa taştı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavga polis müdahalesiyle son buldu.

Konak Mahallesi’nde bulunan düğün salonunda meydana gelen olayda taraflar arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışma bir anda büyüyerek sokağa taştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada ortalık adeta savaş alanına dönerken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zorlukla müdahalede bulunduğu kavga son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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