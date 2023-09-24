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Yerel Düğün sonrası çıkan kavgada uzman çavuş yaşamını yitirdi
Yerel

Düğün sonrası çıkan kavgada uzman çavuş yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2023-09-24 03:16:00 -
Düğün sonrası çıkan kavgada uzman çavuş yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki farklı düğün salonundan çıkan araçların karıştığı kaza sonrası kavga çıktı. Çıkan kavgada uzman çavuş kalbinden bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mimsin Mahallesinde meydana gelen olayda; birbirlerine yakın olan 2 farklı düğün salonundan çıkan araçlar kaza yaptı.

İddiaya göre kaza sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Çıkan kavganın büyümesiyle bıçak ve tabancalar kullanıldı. Kavgada 3 kişi yaralanırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği alanda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan U.D. (26), kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu öğrenilen U.D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak için morga kaldırıldı. Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalanmak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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Kaynak: İHA

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