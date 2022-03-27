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Dünya Düğün pastasına koyduğu uyuşturucuyu davetlilere yedirdi
Dünya

Düğün pastasına koyduğu uyuşturucuyu davetlilere yedirdi

Şili'de yaşayan Alvaro Rodriguez isimli adam, kız kardeşinin düğün pastasına uyuşturucu madde koyarak büyük bir rezalete imza attı. Pastadan yiyen konuklar kendinden geçti.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 12:36:00 -
Düğün pastasına koyduğu uyuşturucuyu davetlilere yedirdi

Şili'de okuyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 29 yaşındaki Alvaro Rodriguez isimli şahıs, kız kardeşinin düğün pastasının içerisine uyuşturucu madde ekleyerek büyük bir skandala imza attı. Uyuşturucu madde bulunan pasta, gelin ve damadın kesmesinin ardından konuklara da ikram edildi. Pastanın etkisiyle kendinden geçen bazı konuklar, anlamsız hareketler sergiledi.

Olayın ardından çok matah bir şey yapmış gibi videoyu sosyal medyada paylaşan ve "En komik kişi teyzemdi, sırt ağrılarını unutup genç bir kız gibi tüm gece dans etti" diyen şahsa büyük tepki yağdı. 

 

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