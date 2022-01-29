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Yerel Düğün konvoyunda kaçak sigara ele geçirildi
Yerel

Düğün konvoyunda kaçak sigara ele geçirildi

Düğün konvoyundaki şaka gibi bir olay yaşandı. Siirt'te düğün konvoyuna yapılan operasyonda çok miktarda kaçak sigara ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 15:02:00 -
Düğün konvoyunda kaçak sigara ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Düğün konvoyunda yer alan bir minibüste yapılan aramada 490 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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