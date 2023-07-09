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Yerel Düğün konvoyunda havai fişek faciaya neden oldu
Yerel

Düğün konvoyunda havai fişek faciaya neden oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-09 03:06:00 -
Düğün konvoyunda havai fişek faciaya neden oldu

Siirt’te düğün konvoyundan atılan havai fişekler yüzünden yangın çıktı.

Olay Siirt çevre yolu üzerinde meydana geldi. Düğün konvoyu geçişi sırasında bir grup genç tarafından patlatılan havai fişekler yol kenarındaki anızların olduğu tarlaya düştü.

Bir anda tarlada başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyümeye başladı. Çevredeki vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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